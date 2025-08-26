Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿La Toxi costeña les pidió disculpas a Karina García y Altafulla?, video causa controversia

La Toxi costeña apareció en un video que fue relacionado como una indirecta para Karina García y Andrés Altafulla.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La Toxi costeña, Karina García, Altafulla
¿La Toxi costeña les pidió disculpas a Karina García y Altafulla? | Foto del Canal RCN y Buen día, Colombia.

No es un secreto de Cindy Ávila, más conocida en redes sociales como La Toxi costeña, no terminó de la mejor forma con la modelo Karina García y el cantante Andrés Altafulla tras La casa de los famosos Colombia 2025. Por ello, es común que se relacionen videos de la costeña que serían indirectas para sus excompañeros de reality.

Artículos relacionados

Aunque La Toxi llegó a ser amiga de Karina, todo se derrumbó y el vínculo se acabó. En cuanto a Altafulla, existe el imaginario de que a la cantante le habría gustado su colega y por eso la modelo estaba molesta, pero de eso no hay una confirmación como tal.

¿La Toxi costeña se disculpó con Karina García y Altafulla?

En las plataformas digitales, La Toxi costeña, Karina García y Altafulla siguieron cada uno por su lado, pero en un reciente video se relacionó a Cindy con la influencer paisa y el cantante debido a que les habría pedido disculpas.

La Toxi se sumó a una tendencia en las plataformas en donde hace una interpretación con el audio del cantante Anuel AA disculpándose, pero en realidad eso no es así.

Karina García, Altafulla
Karina García y Altafulla ahora son novios | Foto el Canal RCN.

Artículos relacionados

"Desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo... Absolutamente con nadie, nosotros somos los dioses y al que no le guste que lo m4me el bicho", es la interpretación de La Toxi costeña.

 

¿Qué reacciones generó el video de La Toxi costeña?

Tan pronto apareció la costeña en el clip, los internautas de inmediato lo relacionaron con Karina y Altafulla por el hecho de que en distintos momentos los tachó y arremetió contra ellos.

Además, también hicieron eco las posturas de los usuarios, ya que comentaron que Ávila se encuentra peleando sola, ya que ni García ni Altafulla la han vuelto a mencionar en redes sociales.

La Toxi costeña
Ni Karina ni Altafulla han vuelto a mencionar a La Toxi costeña | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

En la misma vertiente, hay quienes tacharon a La Toxi costeña como "colgada", pero también sus seguidores la defendieron y respondieron que solo se trata de contenido por parte de la artista, más no necesariamente tiene que ver con Karina García y Altafulla.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Roberto Gómez Bolaños tuvo gran cambio físico en El Chavo del 8 Roberto Gómez Bolaños

Graciela Fernández recibe homenaje de Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Bolaños

Graciela Fernández recibe un emotivo homenaje de su hijo Roberto Gómez Fernández, recordando su vida junto a Roberto Gómez Bolaños.

Jorge Rausch Jorge Rausch

Jorge Rausch deja sin palabras con revelador mensaje sobre el gimnasio: "Me salvó"

A Jorge Rausch le gusta ir al gimnasio, así que sorprendió con unas sentidas palabras con las que se sintió identificado.

Cazzu cantó junto a su expareja C.R.O en Argentina Cazzu

Cazzu confesó en un live quién es el hombre que ha sido su crush toda la vida

Cazzu confesó en una transmisión en vivo quién es su crush de toda la vida, revelando detalles de sus gustos y sorprendiendo a fans.

Lo más superlike

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón

Se viralizó el nombre de la influencer AimeP3 tras hablarse de su supuesto fallecimiento y se destapó la verdad de lo que sucedió.

La queratina mostró resultados sorprendentes en la regeneración del esmalte dental. Curiosidades

Descubren un ingrediente inesperado que podría regenerar los dientes

Desde las profundidades del océano, estos gigantes marinos guardan secretos que podrían revolucionar la medicina. Curiosidades

Las ballenas que viven sin oxígeno sorprenden a la ciencia y la medicina

Altafulla confesó su amor por Shakira en entrevista Shakira

Altafulla de La Casa de los Famosos le declaró su amor a Shakira en entrevista

Elenco de Betty la fea: la historia continúa Producciones RCN

‘Betty la fea: la historia continúa’: ¿qué actores volverán a retomar sus papeles?