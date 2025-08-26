¿La Toxi costeña les pidió disculpas a Karina García y Altafulla?, video causa controversia

No es un secreto de Cindy Ávila, más conocida en redes sociales como La Toxi costeña, no terminó de la mejor forma con la modelo Karina García y el cantante Andrés Altafulla tras La casa de los famosos Colombia 2025. Por ello, es común que se relacionen videos de la costeña que serían indirectas para sus excompañeros de reality.

Aunque La Toxi llegó a ser amiga de Karina, todo se derrumbó y el vínculo se acabó. En cuanto a Altafulla, existe el imaginario de que a la cantante le habría gustado su colega y por eso la modelo estaba molesta, pero de eso no hay una confirmación como tal.

¿La Toxi costeña se disculpó con Karina García y Altafulla?

En las plataformas digitales, La Toxi costeña, Karina García y Altafulla siguieron cada uno por su lado, pero en un reciente video se relacionó a Cindy con la influencer paisa y el cantante debido a que les habría pedido disculpas.

La Toxi se sumó a una tendencia en las plataformas en donde hace una interpretación con el audio del cantante Anuel AA disculpándose, pero en realidad eso no es así.

Karina García y Altafulla ahora son novios | Foto el Canal RCN.

"Desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo... Absolutamente con nadie, nosotros somos los dioses y al que no le guste que lo m4me el bicho", es la interpretación de La Toxi costeña.

¿Qué reacciones generó el video de La Toxi costeña?

Tan pronto apareció la costeña en el clip, los internautas de inmediato lo relacionaron con Karina y Altafulla por el hecho de que en distintos momentos los tachó y arremetió contra ellos.

Además, también hicieron eco las posturas de los usuarios, ya que comentaron que Ávila se encuentra peleando sola, ya que ni García ni Altafulla la han vuelto a mencionar en redes sociales.

Ni Karina ni Altafulla han vuelto a mencionar a La Toxi costeña | Foto del Canal RCN.

En la misma vertiente, hay quienes tacharon a La Toxi costeña como "colgada", pero también sus seguidores la defendieron y respondieron que solo se trata de contenido por parte de la artista, más no necesariamente tiene que ver con Karina García y Altafulla.