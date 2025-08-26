Sofía Avendaño dice que les está "dando de comer" a Juliana y Yina Calderón, ¿qué pasó?

La bailarina e influenciadora Sofía Avendaño se pronunció en contra de las hermanas Calderón (Yina y Juliana), pues aseguró que la habrían utilizado como marketing para su nuevo emprendimiento.

Hace poco, Yina Calderón dio a conocer que se sumó al emprendimiento de bodys, así lo hizo saber a través de redes sociales. Todo estaba bien, pero como suele pasar con la influenciadora, la polémica la persigue y por eso es que se pronunció Sofía Avendaño.

¿Por qué Sofía Avendaño arremetió contra Juliana y Yina Calderón?

Mediante historias de Instagram, la modelo trans dio a entender que la utilizaron como "marketing" para los bodys de Yina Calderón, luego lanzó serias palabras.

"Me usaron como marketing para vender bodys y me parece bien darles de comer, eso se llama ser carismática y hacer actor de beneficencia con mi presencia", escribió Avendaño.

Lo anterior porque la exparticipante de La casa de los famosos Colombia dijo que había comentado que ella usa bodys manga corta porque no le gusta mostrar tatuajes de su pasado, pero para las "robustas" como las hermanas Calderón es una buena opción para que oculten la "flacidez".

Luego de esto, Juliana Calderón apareció modelando uno de los bodys, pero no dudó en lanzar una pulla para Avendaño.

"Me parezco a Sofía Avendaño, no muestro brazos", dijo entre risas.

¿Cómo criticó físicamente Sofía Avendaño a Juliana Calderón?

Por cuenta de la opinión de Juliana, la bailarina no se quedó callada y nuevamente arremetió en contra del emprendimiento. Primero, comunicó que Yina se habría inspirado en ella, luego criticó el físico de su hermana.

"Les cuento que acá en la modelo pueden ver que es perfecto porque le tapa los mach3tazos y fibrosis que desafortunadamente el cirujano no las quiere y las deformó. Si eres robusta y adelgazaste, pero la cara aún no y quieres verte delgada, estos bodys de Sofía Avendaño son perfectos para tapar la flacidez en tu cara y demostrar que así tu cara no adelgace, tu cuerpo sí", consignó Sofía Avendaño en su Instagram.

Por el momento, Juliana Calderón no se ha defendido de lo escrito por Avendaño.