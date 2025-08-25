Belén Alonso dio ácido comentario a Carolina Sabino y le pidió perdón en MasterChef: la actriz lloró

La actriz Carolina Sabino no ha tenido buenos días en MasterChef Celebrity. En el más reciente reto de salvación, la actriz intentó impresionar a los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, al igual que a la actriz Carolina Acevedo, pero no lo logró.

Al contrario, en el momento de llevar su plato al atril, la chef Belén Alonso no tuvo problema en tachar su preparación, de modo que dio un comentario que impresionó no solo a Sabino, también al resto de celebridades.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocidos influencers anunciaron el fallecimiento de su hijo: “Fuiste mi amado bebito”

¿Cuál comentario de la chef Belén Alonso puso a llorar a Carolina Sabino en MasterChef Celebrity?

El reto de salvación consistía en preparar dos salsas y un acompañamiento para untarlas. La actriz intentó dar en el gusto de los expertos gastronómicos, pero las cosas no salieron como esperaban y hasta le salieron lágrimas tras la degustación.

Carolina Sabino aseguró que no ha estado al 100% en MasterChef Celebrity, aunque su optimismo no ha desaparecido. El nombre que la artista le dio a su preparación fue el de 'Tiki Tiki Ti', hizo sopaipilla de ahuyama, crema agria, reducción de panela con ají y limón.

Aunque la chef mexicana dijo que estaba rico, calificó una de las salsas como planas y luego vino su certera crítica sin escrúpulos.

Carolina Sabino presentado su plato en reto de salvación | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso tiktoker de 28 años falleció tras caer su vehículo por una pendiente

"Esta salsa está buena, pero la siento un poco plana. Esto es, lo único que perciben mis papilas gustativas es azúcar, le falta mucha acidez; siento que es como un jarabe para la tos, perdón", expresó Belén Alonso.

Enseguida, Sabino aceptó la crítica. Por su lado, a Jorge Rausch sí le gustó la salsa, mientras que, Nicolás de Zubiría concordó con el comentario de su compañero gastronómico.

¿Cómo fue la reacción de llanto de Carolina Sabino en salvación de MasterChef Celebrity?

Las emociones se apoderaron de Carolina. En consecuencia, la actriz lloró. Incluso, Valentina Taguado dijo que Sabino ha llorado todos los días.

Carolina Sabino ha llorado varios días en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

"Es que estoy en modo Caro crisis... Ya lloré un montón, gracias", confesó Carolina Sabino.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Carolina Acevedo volvió a MasterChef Celebrity y su reacción llamó la atención: "Es horrible"

A renglón seguido, de Zubiría le indicó que es normal sentirse así en la competencia, Carolina Acevedo le aconsejó llorar y Claudia Bahamón la abrazó.

Puedes ver todos los capítulos de MasterChef Celebrity, 10 años, descargando gratis la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.