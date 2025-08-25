Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Belén Alonso dio ácido comentario a Carolina Sabino y le pidió perdón en MasterChef: la actriz lloró

Belén Alonso despertó la tristeza en Carolina Sabino, puesto que a la actriz ha estado tambaleando en MasterChef Celebrity.

Carolina Sabino, Belén Alonso
Belén Alonso dio ácido comentario a Carolina Sabino y le pidió perdón en MasterChef | Foto del Canal RCN.

La actriz Carolina Sabino no ha tenido buenos días en MasterChef Celebrity. En el más reciente reto de salvación, la actriz intentó impresionar a los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, al igual que a la actriz Carolina Acevedo, pero no lo logró.

Al contrario, en el momento de llevar su plato al atril, la chef Belén Alonso no tuvo problema en tachar su preparación, de modo que dio un comentario que impresionó no solo a Sabino, también al resto de celebridades.

¿Cuál comentario de la chef Belén Alonso puso a llorar a Carolina Sabino en MasterChef Celebrity?

El reto de salvación consistía en preparar dos salsas y un acompañamiento para untarlas. La actriz intentó dar en el gusto de los expertos gastronómicos, pero las cosas no salieron como esperaban y hasta le salieron lágrimas tras la degustación.

Carolina Sabino aseguró que no ha estado al 100% en MasterChef Celebrity, aunque su optimismo no ha desaparecido. El nombre que la artista le dio a su preparación fue el de 'Tiki Tiki Ti', hizo sopaipilla de ahuyama, crema agria, reducción de panela con ají y limón.

Aunque la chef mexicana dijo que estaba rico, calificó una de las salsas como planas y luego vino su certera crítica sin escrúpulos.

Carolina Sabino, Claudia Bahamón, Nicolás de Zubiría, Carolina Acevedo, Belén Alonso, Jorge Rausch
Carolina Sabino presentado su plato en reto de salvación | Foto del Canal RCN.

"Esta salsa está buena, pero la siento un poco plana. Esto es, lo único que perciben mis papilas gustativas es azúcar, le falta mucha acidez; siento que es como un jarabe para la tos, perdón", expresó Belén Alonso.

Enseguida, Sabino aceptó la crítica. Por su lado, a Jorge Rausch sí le gustó la salsa, mientras que, Nicolás de Zubiría concordó con el comentario de su compañero gastronómico.

¿Cómo fue la reacción de llanto de Carolina Sabino en salvación de MasterChef Celebrity?

Las emociones se apoderaron de Carolina. En consecuencia, la actriz lloró. Incluso, Valentina Taguado dijo que Sabino ha llorado todos los días.

Carolina Sabino
Carolina Sabino ha llorado varios días en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

"Es que estoy en modo Caro crisis... Ya lloré un montón, gracias", confesó Carolina Sabino.

A renglón seguido, de Zubiría le indicó que es normal sentirse así en la competencia, Carolina Acevedo le aconsejó llorar y Claudia Bahamón la abrazó.

