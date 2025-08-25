Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carolina Acevedo volvió a MasterChef Celebrity y su reacción llamó la atención: "Es horrible"

Carolina Acevedo ganó MasterChef Celebrity 2023. En su temporada, fue una celebridad de amores y desacuerdos.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Carolina Acevedo
Carolina Acevedo volvió a MasterChef Celebrity y su reacción llamó la atención | Foto del Canal RCN.

Llega un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity, 10 años, el cual se trata de un reto de salvación antes de conocerse al que será el octavo eliminado de la competencia de cocina que se transmite en el Canal RCN.

Para esta ocasión, Raúl Ocampo, Carolina Sabino, Valentina Taguado, Julián Zuluaga, Violeta Vergonzi, Alejandra Ávila, Patty Grisales y Valeria Aguilar compiten. Sin embargo, el reto empezó con sorpresas, ya que estuvo de visita la actriz Carolina Acevedo, ganadora de MasterChef Celebrity 2023.

¿Cómo fue la entrada de Carolina Acevedo en MasterChef Celebrity, 10 años?

Con su filipina y una gran sonrisa, Acevedo volvió a pisar el set de la cocina más importante del mundo. Las celebridades la recibieron con aplausos.

"Estoy asustada, tengo el corazón a mil, es horrible... Ni que yo fuera a cocinar... Da ansi3dad volver a esta maravillosa cocina que me llevó al extremo y al límite total y absoluto", confesó Carolina Acevedo.

Por su parte, Claudia Bahamón reveló que le decía "Caro crisis" a la actriz cuando participó en MasterChef.

¿Carolina Acevedo siguió con la cocina tras ganar MasterChef Celebrity?

Asimismo, se dio a conocer que Carolina no abandonó la cocina, sino que tiene un proyecto en conjunto en el que cocina por Colombia, viviendo culturas de las diferentes regiones.

La actriz visita el formato culinario para probar las preparaciones de las celebridades de esta temporada, quienes deben realizar dos salsas con algo para untar en 45 minutos.

Carolina Acevedo, Belén Alonso, Jorge Rausch, Claudia Bahamón, Nicolás de Zubiría
Carolina Acevedo recordando su paso por MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

¿Cuál fue el consejo de Carolina Acevedo para los participantes de MasterChef Celebrity?

"Esto es terapia a la décima, o sea, es impresionante como uno empieza a conocerse, a reconocerse, a ver sus límites, hasta dónde puede llegar y qué tan competitivo es. Yo aquí me di cuenta de que soy muy competitiva", confesó la MasterChef Celebrity.

Carolina Acevedo
Carolina Acevedo con el premio de MasterChef Celebrity 2023 | Foto del Canal RCN.

Además, antes de que iniciara el reto, la artista les aconsejó a los participantes que corren riego de eliminación, divertirse, los invitó a hacer experimentos "como brujitas", pero Nicolás de Zubiría añadió que la experimentación no es lo más propicio cuando hay eliminación.

MasterChef Celebrity, 10 años, no solo se puede ver a través de la pantalla de Canal RCN, sino que también descargando la app. ¡Es gratis, clic aquí!

