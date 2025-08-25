Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García y Mariana Zapata aparecen vestidas igual y dividen opiniones por quién se ve más linda

Karina García y Mariana Zapata se pusieron el mismo outfit, así que los internautas hicieron sus propias apuestas.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García y Mariana Zapata
Karina García y Mariana Zapata aparecen vestidas igual y dividen opiniones | Foto de Buen día Colombia y Canal RCN.

Karina García y Mariana Zapata fueron comparadas porque cada una apareció en sus redes sociales luciendo el mismo outfit. Aunque las dos son examigas, demostraron que tienen los mismos gustos a la hora de vestir.

Karina y Mariana se pusieron el mismo conjunto de jean, cada una lo lució a su estilo y eso generó distintas opiniones por parte de los internautas debido a que escribieron que a una le quedaba mejor que a la otra.

¿Por qué Mariana Zapata y Karina García aparecieron vestidas igual?

Mientras que Mariana subió como tal fotografías con el outfit, Karina publicó una historia en Instagram. Por un lado, hay quienes pidieron que deberían volver a ser amigas, mientras que, otros halagaron a cada una por aparte.

Karina García
Karina García ya no es amiga de Mariana Zapata | Foto de Buen día, Colombia.

"Mariana se ve mil veces mejor y es indiscutible" y "Kari es espectacular, todo le queda bien", son ejemplo de las divididas opiniones que abundan en redes sociales.

Asimismo, se puede interpretar puntos de vista de que las dos se ven lindas con el mismo vestuario, pues cada una le da su aporte personal, como, por ejemplo, no tienen el mismo peinado.

Además, destacaron lo ejercitadas que las influenciadoras paisas se encuentran, pues se puede observar que tienen su abdomen plano, por lo que sus figuras resaltan más de lo común.

Mariana Zapata
Mariana Zapata no ha hablado mal de Karina García | Foto del Canal RCN.

Por el momento, ninguna de las influencers han dicho algo de por qué aparecieron luciendo el mismo outfit, pero lo cierto es que no dejan de ser mencionadas en las plataformas digitales.

 

¿Por qué Karina García y Mariana Zapata ya no son amigas?

Karina García y Mariana Zapata fueron amigas por varios años; de hecho, se la pasaban juntas en todo momento. Sin embargo, la relación se terminó porque, al parecer, apareció el cantante Blessd en lo que sería un triángulo amoroso, ya que el artista habría tenido vínculos con las dos creadoras de contenido y empresarias.

Tanto Zapata como García han dado sus versiones; son mínimas y ninguna ha hablado mal de la otra. Por lo tanto, se dice que aunque ya no son amigas, prevalece el respeto y al amor que alguna vez expusieron frente a las pantallas.

