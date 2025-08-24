Famoso tiktoker de 28 años falleció tras caer su vehículo por una pendiente

El mundo digital perdió a una de sus voces más creativas. Malik Taylor, conocido en redes como The Unpopular Party, murió a los 28 años tras sufrir un accidente en Carolina del Norte. Su partida dejó consternados a sus seguidores, quienes todavía intentan asimilar la repentina noticia.

¿Cómo ocurrió la muerte del famoso tiktoker Malik Taylor?

De acuerdo con reportes policiales, el hecho se registró el pasado 20 de agosto en la localidad de Concord. Taylor conducía un Nissan Rogue que terminó cayendo por una pendiente de seis metros. El impacto acabó con su vida y, según el informe forense, la causa fue un traumatismo contundente.

La tragedia resultó más dolorosa porque apenas unas semanas antes el joven había celebrado su cumpleaños número 28 con humor, publicando que había sobrevivido al “club de los 27”. Hoy, ese mensaje es recordado con tristeza por sus seguidores.

La confirmación oficial llegó por parte de la fraternidad Alpha Kappa Psi, organización a la que perteneció mientras estudiaba en la Universidad Estatal Austin Peay. En un comunicado, lo describieron como alguien que siempre transmitía alegría y empatía.

¿Quién era el tiktoker y creador de contenido estadounidense Malik Taylor?

Malik Taylor había iniciado su camino como profesor antes de dedicarse de lleno a la creación de contenido en 2023. Su estilo satírico y sus videos de comedia rápida lo llevaron a acumular más de 250 mil seguidores en Instagram, así como una audiencia fiel en TikTok y en YouTube, donde desarrolló su proyecto The Unpopular Party.

En esa plataforma comentaba con humor noticias de celebridades, tendencias virales y situaciones cotidianas, lo que lo convirtió en un referente del entretenimiento digital.

Su capacidad para observar y transformar lo común en material cómico le permitió conectar con una generación que vio en él un narrador de la cultura pop.

La noticia generó una ola de mensajes en redes sociales. Seguidores, amigos y colegas lamentaron su partida y resaltaron su talento y carisma. Muchos usuarios recordaron la importancia de valorar la vida y la fragilidad del tiempo, compartiendo clips y frases de sus videos como homenaje.