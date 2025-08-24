Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Famoso tiktoker de 28 años falleció tras caer su vehículo por una pendiente

El famoso tiktoker y creador de contenido estadounidense falleció tras sufrir un accidente de tránsito en Carolina del Norte.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Malik Taylor
Famoso tiktoker de 28 años falleció. Imagen de Freepik

El mundo digital perdió a una de sus voces más creativas. Malik Taylor, conocido en redes como The Unpopular Party, murió a los 28 años tras sufrir un accidente en Carolina del Norte. Su partida dejó consternados a sus seguidores, quienes todavía intentan asimilar la repentina noticia.

¿Cómo ocurrió la muerte del famoso tiktoker Malik Taylor?

De acuerdo con reportes policiales, el hecho se registró el pasado 20 de agosto en la localidad de Concord. Taylor conducía un Nissan Rogue que terminó cayendo por una pendiente de seis metros. El impacto acabó con su vida y, según el informe forense, la causa fue un traumatismo contundente.

Artículos relacionados

La tragedia resultó más dolorosa porque apenas unas semanas antes el joven había celebrado su cumpleaños número 28 con humor, publicando que había sobrevivido al “club de los 27”. Hoy, ese mensaje es recordado con tristeza por sus seguidores.

La confirmación oficial llegó por parte de la fraternidad Alpha Kappa Psi, organización a la que perteneció mientras estudiaba en la Universidad Estatal Austin Peay. En un comunicado, lo describieron como alguien que siempre transmitía alegría y empatía.

¿Quién era el tiktoker y creador de contenido estadounidense Malik Taylor?

Malik Taylor había iniciado su camino como profesor antes de dedicarse de lleno a la creación de contenido en 2023. Su estilo satírico y sus videos de comedia rápida lo llevaron a acumular más de 250 mil seguidores en Instagram, así como una audiencia fiel en TikTok y en YouTube, donde desarrolló su proyecto The Unpopular Party.

Artículos relacionados

En esa plataforma comentaba con humor noticias de celebridades, tendencias virales y situaciones cotidianas, lo que lo convirtió en un referente del entretenimiento digital.

Su capacidad para observar y transformar lo común en material cómico le permitió conectar con una generación que vio en él un narrador de la cultura pop.

La noticia generó una ola de mensajes en redes sociales. Seguidores, amigos y colegas lamentaron su partida y resaltaron su talento y carisma. Muchos usuarios recordaron la importancia de valorar la vida y la fragilidad del tiempo, compartiendo clips y frases de sus videos como homenaje.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Video viral de mujer exponiendo a hombre casado. Viral

Mujer revela relación con hombre casado durante transmisión: “Aquí está tu esposo”

En redes sociales se viralizó el caso de una mujer que expuso a un hombre casado, justo el día de su cumpleaños.

Periodista fue robada en vivo Talento internacional

Periodista fue asaltada durante transmisión en vivo y todo quedó grabado

El momento en que una periodista fue asaltada en São Paulo generó debate sobre la inseguridad en la capital brasileña.

El icónico traje de Spider-Man de Tobey Maguire busca nuevo dueño en septiembre Viral

¡Ahora puedes convertirte en Spider-Man! este será el precio del traje original

El traje original de Spider-Man usado por Tobey Maguire en Spider-Man 2 y 3 se subastará en septiembre con un precio impresionante.

Lo más superlike

Altafulla sorprendió a Karina García con lujoso regalo tras su reencuentro Karina García

Altafulla sorprendió a Karina García con lujoso regalo tras su reencuentro

El ganador de La casa de los famosos Colombia "se fajó" con su detalle y la paisa no tardó en reaccionar.

Cazzu, rapera argentina durante la gala de honor a Marco Antonio Solís en Las Vegas 2022 Cazzu

Cazzu anunció su regreso a la famosa página azul con una fotografía que llamó la atención

Blessd, cantante colombiano en casa Spotify Blessd

Blessd compartió fotos junto a su ex y desató controversia entre sus fans

Bolsas bajo los ojos: lo que la ciencia dice sobre su origen y los consejos prácticos para tratarlas. Curiosidades

Bolsas bajo los ojos: causas y consejos efectivos para reducir su apariencia

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?