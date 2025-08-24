Karina García habló de los motivos de su separación con Altafulla: “tuvimos un malentendido”

Durante varios días, los seguidores de Karina García y el cantante Altafulla especularon sobre una posible ruptura. La ausencia de publicaciones en conjunto y la distancia entre ambos alimentó los rumores de separación.

Sin embargo, la creadora de contenido decidió aclarar la situación en una transmisión en vivo y reveló que lo ocurrido no fue más que un malentendido pasajero.

¿Por qué Karina García habló de los motivos de su separación con Altafulla?

La duda comenzó cuando, de compartir constantes momentos en redes sociales, la pareja pasó a un silencio llamativo. Altafulla se encontraba concentrado en su carrera musical en Barranquilla, mientras Karina permanecía en Bogotá por compromisos laborales. Esta distancia, sumada a la falta de interacción digital, hizo pensar a muchos que la relación había llegado a su fin.

Ante la ola de comentarios, Karina explicó que, aunque sí se produjo un distanciamiento de aproximadamente diez días, nunca existió una ruptura como tal. La creadora admitió que además de la distancia laboral, ambos tuvieron un pequeño malentendido que los llevó a pausar la comunicación por un tiempo.

Karina García y Altafulla habla de su relación/Canal RCN

Con esta aclaración, dejó en claro que la relación sigue en pie y que los rumores de separación no corresponden a la realidad, ya que solo atravesaron una etapa de ajustes personales y profesionales.

¿Qué dijo Karina García sobre los rumores de ruptura con Altafulla?

La influenciadora aprovechó el espacio para enviar un mensaje directo a sus seguidores, quienes fueron los primeros en notar el cambio de dinámica entre la pareja.

Según explicó, entiende la curiosidad de quienes la siguen y agradeció el interés, pero aseguró que no hubo una ruptura definitiva. Karina insistió en que los rumores surgieron únicamente por la ausencia en redes sociales, lo que muchos interpretaron como una señal de crisis.

La creadora de contenido enfatizó que tras resolver la discusión y reencontrarse, ambos decidieron continuar su relación con más fuerza. Con nuevas publicaciones en sus cuentas oficiales, demostraron que siguen juntos y que la distancia no hizo más que fortalecerlos.

Luego de aclarar la situación, Karina aseguró que actualmente atraviesan una etapa positiva en su relación. Comentó que el malentendido quedó atrás y que ahora disfrutan de su vínculo sin prestar tanta atención a las especulaciones externas.

Karina García habló de los rumores sobre Altafulla/Canal RCN

La pareja ha vuelto a mostrarse unida en redes sociales, compartiendo mensajes y fotografías que reflejan estabilidad y complicidad. Con esto, buscan poner fin a las versiones que circularon sobre una ruptura que, según ellos, nunca existió.