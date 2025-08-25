Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Se cansó! Yina Calderón arremete contra los famosos que la critican: "Me van a perder"

Yina Calderón recopiló videos de famosos que la han tachado y no se quedó callada, además, puede que se ausente.

Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Foto del Canal RCN.

La empresaria de fajas e influencer Yina Calderón no para de aparecer en redes sociales. Caracterizada por ser polémica, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 les respondió a una buena parte de figuras públicas que se han ido en su contra.

Resulta que Yina Calderón es de las mujeres que no tiene 'pelos en la lengua', razón por la que aparece en las plataformas digitales diciendo lo que piensa sin importarle las consecuencias.

Diferentes talentos han tenido discusiones con la empresaria, entre ellos Aida Victoria Merlano, Lina Tejeiro, Karina García y demás. Es por ello que la influencer compartió un video con el que dejó saber lo que piensa de quienes la tachan.

Yina Calderón
Foto de Buen día, Colombia.

¿Qué respondió Yina Calderón a varios famosos y cuál advertencia lanzó?

Para esta oportunidad, los rostros que aparecieron en el clip de una historia en Instagram fueron: José Rodríguez, Aida Victoria Merlano, Yaya Muñoz, La Jesuu y Yeri Mua.

En efecto, para Yina Calderón la farándula colombiana "no es nada" sin ella y la polémica que genera. Sin embargo,
añadió un mensaje con el que dio a entender que se ausentará.

"¿Qué sería de la farándula colombiana sin mí?, pero pronto me van a perder", escribió Yina Calderón.

 

Entonces, Yina Calderón dio lo que sería una advertencia de que, probablemente, no va a hablar más de los famosos y celebridades o puede que se aproxime un proyecto que no le permitirá estar apareciendo en redes sociales. Queda por esperar a que la emprendedora dé más detalles.

¿Por qué Yina Calderón es viral en redes sociales?

Por otro lado, Yina Calderón aseguró que es "la más viral", pero decidió no enfocarse en ver la red social china TikTok porque la han mencionado en distintos contenidos.

Yina Calderón
Foto del Canal RCN.

Lo anterior, en parte, porque la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se refirió a que, al parecer, le habrían llegado distintos rumores diciendo que el bebé que hace poco tuvo Aida Victoria Merlano sería del streamer WestCol, quien es su ex, y no del empresario Juan David Tejada.

Ante esto, las redes sociales se inundaron de comentarios, pero no hay más por decir.

