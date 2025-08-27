Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ella es Marlyn Dinas, candidata de Miss Universe Colombia que fue novia de Pirry: así lucían juntos

Hace años, Marlyn Dinas sostuvo un vínculo amoroso con Pirry y en redes sociales lo recordaron con románticas fotos.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Marlyn Dinas
Ella es Marlyn Dinas, candidata de Miss Universe Colombia que fue novia de Pirry | Foto del Canal RCN.

Se acerca la fecha de estreno de Miss Universe Colombia, el reality, que será el sábado 30 de agosto a las 8:00 p.m. por el Canal RCN. Mientras llega el día, se van develando los nombres de las candidatas y, por ende, sus curiosidades.

En ese orden de ideas, llama la atención la vida sentimental de las mujeres que aspiran a convertirse la mujer que va a representar a Colombia en Miss Universe, en Tailandia, así que se conoció que una de ellas fue novia del famoso periodista Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry.

Artículos relacionados

¿Cómo se veía Pirry con Marlyn Dinas, candidata en Miss Universe Colombia, el reality, cuando eran novios?

Sí, Pirry tuvo un vínculo sentimental con una de las candidatas a Miss Universe Colombia. Sin más preámbulo, la mujer que en su momento le robó el corazón al también documentalista es Marlyn Dinas, candidata del departamento de Cauca.

Aunque son pocos los detalles que se saben sobre el amor que hubo entre Marlyn y Pirry, la pareja fue de las más populares hace una década. Actualmente, el periodista tiene 55 años y la modelo 33 años.

En redes sociales, comenzaron a compartirse fotos que dan muestra de cuando Pirry y la candidata a Miss Universe Colombia estuvieron juntos derrochando cariño.

 

Artículos relacionados

¿Quién es Marlyn Dinas, candidata de Cauca en Miss Universe Colombia, el reality?

Marlyn Dinas nació en Guachené, Cauca, tiene 33 años, es modelo y actriz. Se trata de una mujer afrodescendiente que busca resaltar sus raíces en el reality.

En 2011, fue coronada como Señorita Afrodescendiente, ha logrado combinar el arte con la belleza, pues a través de la actuación busca dar voz a muchas. Asimismo, honra su historia de vida.

En Miss Universe Colombia, el reality, Marlyn Dinas no quiere la admiración por la corona, sino que desea llevar un mensaje de diversidad, coraje, sensibilidad y transformación.

Artículos relacionados

Miss Universe Colombia, el reality, se encargará de elegir a la mujer más bella del país. El formato es presentado por Claudia Bahamón y sus jurados son Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar. Descarga gratis la app del Canal RCN, clic aquí.

Claudia Bahamón
Claudia Bahamón es la presentadora de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón sorprende con propuesta inesperada a SAI tras lío con Yeri Mua Yina Calderón

Yina Calderón le hizo inesperada propuesta a SAI tras polémica con Yeri Mua

Yina Calderón generó sorpresa al realizarle inesperada propuesta a SAI tras polémica con la influencer mexicana Yeri Mua.

Merly Ome y Yina Calderón Yina Calderón

Madre de Yina Calderón presentó oficialmente a su novio: ¿fama o amor?

La madre de Yina Calderón reveló que lleva dos meses de relación con un joven creador de contenido.

Marcela Reyes explicó por qué no revela quién es su pareja sentimental Marcela Reyes

Marcela Reyes reveló el motivo por el que mantiene en secreto la identidad de su pareja

Marcela Reyes rompió el silencio sobre las constantes críticas que recibe al mantener en secreto la identidad de su pareja.

Lo más superlike

Las sorprendentes candidatas de Magdalena, La Guajira y Meta en Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

¿Quiénes son las candidatas de Magdalena, La Guajira y Meta en Miss Universe Colombia, el reality?

Conoce a las aspirantes que conforman el séptimo grupo de candidatas de Miss Universe Colombia, el reality.

El juez de la ceremonia le pidió a la mujer explicar los motivos de su decisión. Viral

Novia rechaza a su pareja en plena boda y el momento se hace viral

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón

La queratina mostró resultados sorprendentes en la regeneración del esmalte dental. Curiosidades

Descubren un ingrediente inesperado que podría regenerar los dientes

Altafulla confesó su amor por Shakira en entrevista Shakira

Altafulla de La Casa de los Famosos le declaró su amor a Shakira en entrevista