Ella es Marlyn Dinas, candidata de Miss Universe Colombia que fue novia de Pirry: así lucían juntos

Se acerca la fecha de estreno de Miss Universe Colombia, el reality, que será el sábado 30 de agosto a las 8:00 p.m. por el Canal RCN. Mientras llega el día, se van develando los nombres de las candidatas y, por ende, sus curiosidades.

En ese orden de ideas, llama la atención la vida sentimental de las mujeres que aspiran a convertirse la mujer que va a representar a Colombia en Miss Universe, en Tailandia, así que se conoció que una de ellas fue novia del famoso periodista Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry.

¿Cómo se veía Pirry con Marlyn Dinas, candidata en Miss Universe Colombia, el reality, cuando eran novios?

Sí, Pirry tuvo un vínculo sentimental con una de las candidatas a Miss Universe Colombia. Sin más preámbulo, la mujer que en su momento le robó el corazón al también documentalista es Marlyn Dinas, candidata del departamento de Cauca.

Aunque son pocos los detalles que se saben sobre el amor que hubo entre Marlyn y Pirry, la pareja fue de las más populares hace una década. Actualmente, el periodista tiene 55 años y la modelo 33 años.

En redes sociales, comenzaron a compartirse fotos que dan muestra de cuando Pirry y la candidata a Miss Universe Colombia estuvieron juntos derrochando cariño.

¿Quién es Marlyn Dinas, candidata de Cauca en Miss Universe Colombia, el reality?

Marlyn Dinas nació en Guachené, Cauca, tiene 33 años, es modelo y actriz. Se trata de una mujer afrodescendiente que busca resaltar sus raíces en el reality.

En 2011, fue coronada como Señorita Afrodescendiente, ha logrado combinar el arte con la belleza, pues a través de la actuación busca dar voz a muchas. Asimismo, honra su historia de vida.

En Miss Universe Colombia, el reality, Marlyn Dinas no quiere la admiración por la corona, sino que desea llevar un mensaje de diversidad, coraje, sensibilidad y transformación.

Miss Universe Colombia, el reality, se encargará de elegir a la mujer más bella del país. El formato es presentado por Claudia Bahamón y sus jurados son Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar. Descarga gratis la app del Canal RCN, clic aquí.