Reconocido influencer dice que va a apostar 20 millones por Karina García porque la ama, ¿quién es?

En octubre, la influenciadora Karina García protagonizará un enfrentamiento de boxeo que tiene a la expectativa a muchos, tanto a sus seguidores como a quienes no conectan tanto con la modelo.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate sufrió ataque de un perro en el rostro en medio de un evento público

¿En qué evento Karina García va a estar en el ring de boxeo?

El evento se llama Stream Fighter, el cual es organizado por el streamer WestCol y consiste en que reúne a reconocidos rostros de internet para que se enfrenten en un ring de boxeo. En el caso de Karina García, tendrá en encuentro contra la influenciadora mexicana Karely Ruíz.

Mediante las plataformas digitales, Karina ha mostrado que se ha venido preparando todos los días, lo mismo pasa con Karely; ambas tienen entrenadores y, por ende, se prevé que puede llegar a ser uno de los enfrentamientos más reñidos.

Karina García ha estado entrenando | Foto del Canal RCN.

Precisamente, es común que en estos eventos hagan eco las apuestas. Como si fuese lucha libre, cada quien es libre de brindarle apoyo a su favorita, así que puede que aporten dinero con el objetivo de incrementar la suma si gana la persona a la que le brindaron la confianza.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la comedia! Falleció reconocido humorista en graves condiciones

En ese orden de ideas, un reconocido influencer apareció comentando que va a invertir la módica suma de 20 millones de pesos por Karina García, así que sus declaraciones hicieron eco en las redes sociales.

¿Quién es el influencer que va a apostar millones por Karina García?

El influenciador que va a apostar por Karina es Valentino Lázaro. En el programa de Dímelo King, aseguró que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 tiene posibilidades de vencer a Karely Ruíz.

Él es Valentino Lázaro | Foto del Canal RCN.

"Así Karina pierda, que yo creo que va a ganar, apoyo siempre a mi Karina y le voy a apostar, sabes qué, los 20 millones... La amo y confío plenamente en que va a entrenar muy bien, que va a quedar intacta con sus extensiones, que se las quitó y tiene el pelo divino, la otra (Karely Ruíz) está atrasada, atrevida", expresó Valentino Lázaro.

Artículos relacionados La toxi costeña ¿La Toxi costeña les pidió disculpas a Karina García y Altafulla?, video causa controversia

Queda por esperar a que llegue el día del evento, cuya fecha es el sábado 18 de octubre de 2025 en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Otros rostros que se enfrentarán son Andrea Valdiri contra Yina Calderón.