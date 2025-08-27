¿Quiénes son las candidatas de Bolívar, Boyacá y Putumayo en Miss Universe Colombia, el reality?

Este sábado 30 de agosto a las 8:00 pm se abre el telón en el Canal RCN de Miss Universe Colombia, el reality que busca a la mujer que representará al país en Miss Universe, evento que tendrá lugar el 21 de noviembre de este año en Tailandia.

Claudia Bahamón será la guía de este grupo de mujeres que llegan con una gran ilusión, mientras que el panel de jurados lo conforman Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar, quienes a su vez serán acompañados por varios asesores que pondrán su experiencia y sus conocimientos al servicio de las candidatas.

Ahora fue revelado un nuevo grupo de candidatas; hablamos de las representantes de Bolívar, Boyacá y Casanare.

¿Quién es María Clara Cortés, representante de Bolívar en Miss Universe Colombia, el reality?

Por el departamento de Bolívar llega María Clara Cortés Correa, de 28 años y 1.72 de estatura; es creadora de contenido y especialista en marketing digital. María Clara se describe como una mujer sencilla, tranquila y creativa. María Clara vive en Medellín, pero lleva a Cartagena y a la costa caribe en el alma y la sangre. Con su participación, busca destacar el nombre de su ciudad natal más allá del turismo y sus imponentes murallas.

Clara Cortés tiene 28 años, es creadora de contenido y especialista en marketing digital. Foto: Canal RCN

Cortés era muy tímida en su niñez, pero poco a poco convirtió sus debilidades en resiliencia, empatía y un fortalecimiento de amor propio. María Clara considera que cada parte de su cuerpo describe a su identidad, pues ha aprendido a amar sus “imperfecciones”.

¿Quién es Mónica Martínez, representante de Bolívar en Miss Universe Colombia, el reality?

Mónica María Lozano Martínez nació hace 31 años en Cali, pero llega al reality a representar a Bolívar. Aunque es natal del Valle, cuenta con todas las cualidades de la mujer costeña y cree que su personalidad la puede llevar muy lejos. Se describe como una mujer determinada, competitiva y generosa, lo cual complementa con su preparación física y deportiva.

Mónica Lozano nació en Cali, pero representa con mucho orgullo al departamento de Bolívar. Foto: Canal RCN

Mónica tiene experiencia en certámenes de belleza y ve en Miss Universe Colombia una oportunidad para transmitir un mensaje de acción, empatía y transformación. Lozano Martínez es administradora de profesión y por años ha cultivado la autoexigencia para alcanzar sus metas.

¿Quién es Mabell Sánchez, representante de Boyacá en Miss Universe Colombia, el reality?

Ingrid Mabell Sánchez Carvajal nació en Duitama, Boyacá, y llega a Miss Universe Colombia con el objetivo de dejar en alto el nombre de su departamento. Mabell es ingeniera industrial y analista administrativa, y se define como una mujer honesta, determinada y auténtica, tres aspectos con lo que ha logrado sobreponerse a las dificultades.

Ingrid Mabell Sánchez tiene 25 años y representa a Boyacá. Foto: Canal RCN

Ingrid Mabell tiene la convicción de que puede llegar muy lejos siendo sí misma; ha aprendido a abrazar sus inseguridades y a usar el amor propio para vencer cualquier obstáculo. Sánchez quiere mostrar las bondades de su departamento y reafirmar porque esta tierra es símbolo de libertad y riqueza.

¿Quién es Valeria Benites, representante de Boyacá en Miss Universe Colombia, el reality?

Valeria Benites Bautista nació en Bogotá, pero está radicada en Tunja, Boyacá, una tierra que ha aprendido a amar y donde ha desarrollado su carrera como diseñadora de modas. Emiliano y Luciana, sus hijos, son su motor y quienes la inspiran en este camino que inicia en Miss Universe Colombia. Con 29 años, Valeria ve en la maternidad esa fuerza adicional que se necesita para llegar lejos y convertirse en la ganadora, además, quiere ser la voz de las personas que luchan por la dignidad y creen en la esperanza.

Valeria Benites tiene dos hijos y representa a Boyacá. Foto: Canal RCN

Valeria llega a Miss Universe Colombia con una preparación física y mental óptima; considera que la empatía y la creatividad describen a la perfección su personalidad.

¿Quién es Brenda Bedoya, representante de Putumayo en Miss Universe Colombia, el reality?

Brenda Brigitte Bedoya Bedoya es estudiante y modelo profesional; tiene 22 años y proviene de una región que quiere hacer historia en Miss Universe Colombia: Putumayo. Brenda nació en Puerto Asís y representa con orgullo a su departamento, donde su nombre se escuchó por primera vez cuando brilló como Señorita Putumayo en el Reinado Nacional del Turismo.

Brenda Bedoya fue Señorita Putumayo en el Reinado Nacional del Turismo. Foto: Canal RCN

Brenda Bedoya cree que ser reina no es cuestión de corona, sino de convicción, es por eso que ve en Miss Universe Colombia una gran oportunidad para fortalecer la transformación social de su departamento y seguir uniendo puentes entre la belleza y el servicio a la comunidad. Su madre, su hermano, su padrastro y su pareja la motivaron a querer estar en el reality, donde espera convertirse en la ganadora bajo la guía de su abuelo, quien la mira desde el cielo.