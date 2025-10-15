¡Un sabor de otro nivel! Carolina Sabino se llevó la victoria en MasterChef, ¿cuál fue el premio?

La cocina de MasterChef Celebrity volvió a llenarse de emoción, creatividad y mucha tensión con el ingreso oficial al Top 10, los participantes enfrentaron un reto que puso a prueba no solo su técnica, sino su capacidad de improvisar frente a ingredientes poco comunes.

En esta ocasión, las protagonistas fueron las frutas exóticas colombianas, lo que despertó curiosidad y desconcierto en los participantes, quienes debieron encontrar el equilibrio entre lo dulce y lo salado para conquistar al exigente jurado.

¿Cómo se vivió el reto con frutas exóticas en MasterChef Celebrity?

Frente a cada participante había una caja misteriosa, que al levantarla revelaba la fruta que sería la base de su preparación, y entre las opciones había lulo, limón, maracuyá, feijoa, uchuva, y borojó, ingredientes que exigían precisión.

Los participantes debían lanzar un cubo que determinaría si su receta sería dulce o salada, y esta variación generó que algunos debieran replantear por completo sus ideas iniciales.

¿Por qué los jurados cambiaron la dinámica de evaluación en MasterChef Celebrity?

Cuando todo parecía indicar que tendrían escoger el primer delantal negro del Top 10, pero los jurados decidieron dar un giro inesperado, y en lugar de enfocarse en la eliminación, optaron por reconocer el esfuerzo del mejor plato de la noche, entregando una ventaja especial y secreta al ganador.

Carolina Sabino brilló en MasterChef con un plato que “parecía hecho por un profesional” Foto Canal RCN

Esta decisión llenó el ambiente de alivio, especialmente para aquellos que venían con un bajo rendimiento en pruebas anteriores.

¿Qué hizo que Carolina Sabino se destacara sobre los demás participantes en MasterChef Celebrity?

El momento más esperado llegó con la revelación del mejor plato, y esta vez la protagonista fue Carolina Sabino, pues su preparación fue un relleno de langostinos con salsa de lulo y notas orientales que dejó sin palabras a los jurados, quienes destacaron el manejo perfecto del sabor ácido de la fruta y la delicadeza de la técnica.

Carolina Sabino sorprende con un plato exótico y se lleva una ventaja secreta en MasterChef. Foto Canal RCN

Su combinación entre el toque caribeño del marisco y la frescura del lulo logró un efecto “umami” que sorprendió a Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quien describió el plato como “hecho por un profesional”.

Con esta victoria, MasterChef Celebrity entró oficialmente en una etapa decisiva, donde cada detalle cuenta y solo quienes logren equilibrar creatividad, técnica y sabor podrán mantenerse en competencia.