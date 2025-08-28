Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Quiénes son las candidatas de Córdoba, Cundinamarca y Huila en Miss Universe Colombia, el reality?

Las candidatas de Córdoba, Cundinamarca y Huila pertenecen a este grupo de Miss Universe Colombia, el reality. Conoce sus perfiles.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Miss Universe Colombia
candidatas de Córdoba, Cundinamarca y Huila en Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Continúa la revelación de los grupos para Miss Universe Colombia, el reality. En efecto, se dio a conocer el sexto grupo conformado por las candidatas de Córdoba, Cundinamarca y Huila.

Artículos relacionados

¿Quiénes son las candidatas del sexto grupo para Miss Universe Colombia, el reality?

Sí, para este sexto grupo son seis las candidatas que se suman al reality transmitido por el Canal RCN para elegir a la mujer que va a representar a Colombia en Miss Universe, el cual tendrá lugar en Tailandia en noviembre.

Las candidatas son: Natalia Agudelo (Córdoba), Lizeth Cueter (Córdoba), Valentina Bueno (Cundinamarca), Isabela Córdoba (Cundinamarca), Adriana Lucía Risco (Huila) y Dairy Gutiérrez (Huila).

¿Quién es Natalia Agudelo, candidata de Córdoba?

Natalia Agudelo Doria tiene 23 años y mide 1.80 m. Es modelo y se encuentra estudiando último semestre de Trabajo Social, así que le gusta el trabajo con las comunidades. Asimismo, se ha formado en oratoria en disciplinas como pasarela, actividad física, salud mental, cultura general, danza e idiomas.

Natalia Agudelo
Natalia Agudelo, candidata de Córdoba | Foto del Canal RCN.

¿Quién es Lizeth Cueter, candidata de Córdoba?

Lizeth Cuetes tiene 35 años y mide 1.67 m. Es empresaria, profesional de la moda, lo cual le ha permitido mostrar una prenda como un mensaje que inspira, de allí nació su propuesta de Vístete de Amor Propio. Además, quiere ser un símbolo de belleza que transforma.

Lizeth Cueter
Lizeth Cueter, candidata de Córdoba | Foto del Canal RCN.

¿Quién es Valentina Bueno, candidata de Cundinamarca?

Valentina Bueno tiene 19 años y 1.60 m. Es estudiante y se considera como una mujer soñadora y disciplinada. De manera conjunta, su inspiración en la fallecida princesa Diana, así que quiere resaltar los municipios de su departamento, ha participado en certámenes formándose en pasarela y oratoria.

Valentina Bueno
Valentina Bueno, candidata de Cundinamarca | Foto del Canal RCN.

¿Quién es Isabela Córdoba, candidata de Cundinamarca?

Isabela Córdoba tiene 39 años y mide 1.74 m. Es actriz, presentadora y modelo, al igual que es mamá de dos hijos y se encuentra soltera. Se considera como una mujer que se exige a sí misma, su mayor inseguridad fue la de ser madre y la enfrentó. Es su primera vez en un formato de este tipo.

Isabela Córdoba
Isabela Córdoba, candidata de Cundinamarca | Foto

Artículos relacionados

¿Quién es Adriana Lucía Risco, candidata de Huila?

Adriana Lucía Risco tiene 27 años y mide 1.75 m. Es docente de educación infantil y modelo. Dice que le gusta transformar cada tropiezo que se presenta en su vida, mientras que, quiere resaltar la creatividad, emprendimiento, trabajo y perseverancia de su departamento. Practica taekwondo, cuenta con experiencia en certámenes.

Adriana Lucía Risco
Adriana Lucía Risco, candidata de Huila | Foto del Canal RCN.

¿Quién es Dairy Gutiérrez, candidata de Huila?

Dairy Gutiérrez tiene 24 años y mide 1.76 m. Es modelo y contadora pública, creativa en las pasarelas. Se considera como una mujer que es sinónimo de disciplina, empatía y compromiso social. Convive con una enfermedad autoinmune: Lupus Eritematoso Sistémico.

Dairy Gutiérrez
Dairy Gutiérrez, candidata de Huila | Foto del Canal RCN.

Miss Universe Colombia, el reality, es presentado y producido por Claudia Bahamón y cuenta con un grupo de jueces de lujo: el diseñador Hernán Zajar, y las exreinas de belleza Valerie Domínguez y Andrea Tovar.

Artículos relacionados

Desde el sábado 30 de agosto llega el reality a partir de las 8:00 p.m. Se puede ver en Canal RCN y descargando la app, haciendo clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

¿Quiénes son las candidatas de Atlántico, Bogotá y Arauca en Miss Universe Colombia, el reality?

Se revelaron los perfiles de las candidatas de Atlántico, Bogotá y Arauca para Miss Universe Colombia, el reality.

Patty Grisales, Valentina Taguado, Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado y Patty reciben delantal negro por ignorar a Belén Alonso en MasterChef Celebrity

Patty Grisales no escuchó a Belén Alonso y se llevó delantal negro junto a Valentina Taguado en MasterChef Celebrity.

Pichingo, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo se defendió de Violeta Bengonzi tras tajante comentario en MasterChef, ¿qué le dijo?

Violeta Bergonzi se entrometió en la cocina de Pichingo en MasterChef Celebrity y al humorista no le agradó para nada.

Lo más superlike

Elianis Garrido

Elianis Garrido estalla contra quienes critican su apariencia física: "es mi plata"

La presentadora Elianis Garrido respondió sin filtros tras ser interrogada por su opinión respecto a las críticas.

Practicar deportes acuáticos fortalece músculos, articulaciones y mejora la resistencia cardiovascular. Salud

Ahora meterse al mar también es una forma de ejercitar tu cuerpo, esto dice la ciencia

Fenómeno astronómico único: la Luna de sangre cerrará el calendario de eclipses de este 2025. Viral

¿Cuándo y dónde ver la última “Luna de sangre” del 2025? esto dicen los expertos

Yina Calderón, la Toxi Costeña, Karina García y Altafulla Yina Calderón

Yina Calderón y la Toxi Costeña lanzan pullas a Karina y Altafulla en su nueva canción

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón