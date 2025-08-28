¿Quiénes son las candidatas de Córdoba, Cundinamarca y Huila en Miss Universe Colombia, el reality?

Continúa la revelación de los grupos para Miss Universe Colombia, el reality. En efecto, se dio a conocer el sexto grupo conformado por las candidatas de Córdoba, Cundinamarca y Huila.

¿Quiénes son las candidatas del sexto grupo para Miss Universe Colombia, el reality?

Sí, para este sexto grupo son seis las candidatas que se suman al reality transmitido por el Canal RCN para elegir a la mujer que va a representar a Colombia en Miss Universe, el cual tendrá lugar en Tailandia en noviembre.

Las candidatas son: Natalia Agudelo (Córdoba), Lizeth Cueter (Córdoba), Valentina Bueno (Cundinamarca), Isabela Córdoba (Cundinamarca), Adriana Lucía Risco (Huila) y Dairy Gutiérrez (Huila).

¿Quién es Natalia Agudelo, candidata de Córdoba?

Natalia Agudelo Doria tiene 23 años y mide 1.80 m. Es modelo y se encuentra estudiando último semestre de Trabajo Social, así que le gusta el trabajo con las comunidades. Asimismo, se ha formado en oratoria en disciplinas como pasarela, actividad física, salud mental, cultura general, danza e idiomas.

¿Quién es Lizeth Cueter, candidata de Córdoba?

Lizeth Cuetes tiene 35 años y mide 1.67 m. Es empresaria, profesional de la moda, lo cual le ha permitido mostrar una prenda como un mensaje que inspira, de allí nació su propuesta de Vístete de Amor Propio. Además, quiere ser un símbolo de belleza que transforma.

¿Quién es Valentina Bueno, candidata de Cundinamarca?

Valentina Bueno tiene 19 años y 1.60 m. Es estudiante y se considera como una mujer soñadora y disciplinada. De manera conjunta, su inspiración en la fallecida princesa Diana, así que quiere resaltar los municipios de su departamento, ha participado en certámenes formándose en pasarela y oratoria.

¿Quién es Isabela Córdoba, candidata de Cundinamarca?

Isabela Córdoba tiene 39 años y mide 1.74 m. Es actriz, presentadora y modelo, al igual que es mamá de dos hijos y se encuentra soltera. Se considera como una mujer que se exige a sí misma, su mayor inseguridad fue la de ser madre y la enfrentó. Es su primera vez en un formato de este tipo.

¿Quién es Adriana Lucía Risco, candidata de Huila?

Adriana Lucía Risco tiene 27 años y mide 1.75 m. Es docente de educación infantil y modelo. Dice que le gusta transformar cada tropiezo que se presenta en su vida, mientras que, quiere resaltar la creatividad, emprendimiento, trabajo y perseverancia de su departamento. Practica taekwondo, cuenta con experiencia en certámenes.

¿Quién es Dairy Gutiérrez, candidata de Huila?

Dairy Gutiérrez tiene 24 años y mide 1.76 m. Es modelo y contadora pública, creativa en las pasarelas. Se considera como una mujer que es sinónimo de disciplina, empatía y compromiso social. Convive con una enfermedad autoinmune: Lupus Eritematoso Sistémico.

Miss Universe Colombia, el reality, es presentado y producido por Claudia Bahamón y cuenta con un grupo de jueces de lujo: el diseñador Hernán Zajar, y las exreinas de belleza Valerie Domínguez y Andrea Tovar.

Desde el sábado 30 de agosto llega el reality a partir de las 8:00 p.m. Se puede ver en Canal RCN y descargando la app, haciendo clic aquí.