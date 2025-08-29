Ellas son las candidatas de Miss Universe Colombia que superan los 30 años de edad

Llega Miss Universe Colombia, el reality, donde 64 mujeres (dos por cada departamento) serán preseleccionadas, pero solo 32 continuarán en la competencia representando su región hasta que una sea elegida para llevar en alto el nombre de Colombia.

¿Quiénes son las candidatas mayores de 30 años?

Te contamos todos los detalles de las candidatas que tienen más de 30 años de edad y participan para tener la corona de Miss Universe Colombia.

¿Quién es Vanessa Pulgarín, candidata de Antioquia?

Vanessa Pulgarín Monsalve tiene 33 años, es modelo y líder antioqueña. Fue Señorita Antioqueña y representó a Colombia en Miss International en Japón. Ha tenido la oportunidad de desfilar en importantes pasarelas del país. Considera que la belleza es una herramienta para abrir caminos, inspirar cambios y acompañar procesos.

Vanessa Pulgarín candidata a Miss Universe Colombia, el reality | Foto Canal RCN

¿Quién es Mónica Lozano, candidata de Bolívar?

Mónica María Lozano Martínez representa al departamento de Bolívar, con 31 años de edad, es administradora de empresas y se considera disciplinada, autoexigente y con la voluntad de convertir cada experiencia en crecimiento personal.

Mónica María Lozano Martínez, candidata a Miss Universe Colombia, el reality | Foto Canal RCN

¿Quién es Angi Cabrera, candidata de Caquetá?

Angi ALexandra Cabrera Toro nació en Florencia, Caquetá. A sus 30 años, ha construido su historia marcada por coraje, fe y con la capacidad de sobreponerse con amor a cada obstáculo. Aunque no cuenta con una preparación profesional previa en certámenes de belleza, su determinación y autenticidad la impulsan con firmeza. Quiere trabajar en la salud mental y el acompañamiento de madres jóvenes.

Angi ALexandra Cabrera Toro, candidata de Caquetá en Miss Universe Colombia | Foto Canal RCN

¿Quién es Dinas Marlyn, candidata de Cauca?

Marylyn Jhuliana Dinas Carbalí es una mujer nacida en Caloto, corazón del norte del Cauca. Representa con orgullo su comunidad afrodescendiente. A sus 33 años, ha aprendido a amar y valorar cada aspecto de su identidad. Fue coronada Señorita Afrodescendiente en 2011, una experiencia que le marcó para siempre.

Marylyn Jhuliana Dinas Carbalí candidata a Miss Universe Colombia | Foto Canal RCN

¿Quién es Alexandra Noreña, candidata de Chocó?

A sus 30 años, Alexandra Noreña Restrepo es una mujer que representa la fortaleza emocional de una mujer resiliente, empática y comprometida con su historia, tierra y gente. Nació en Quibdó, Chocó y se define cono una mujer auténtica, sensible y con propósito.

Alexandra Noreña Restrepo candidata a Miss Universe Colombia | Foto Canal RCN

¿Quién es Lizeth Cueter, candidata de Córdoba?

Lizeth Cueter es diseñadora de modas y a través de sus prendas representa el poder, resiliencia y amor propio. A sus 35 años, ha entendido que la belleza no está en la prenda sino en el mensaje que proyecta.

Lizeth Cueter, candidata de Córdoba en Miss Universe Colombia | Foto Canal RCN

¿Quién es Isabela Córdoba, candidata de Cundinamarca?

Isabel Cristina Córdoba tiene 39 años y se describe como una mujer natural, alegre, que le encanta el arte y bailar. Tiene dos hijos pero quiere cumplir el sueño de ser Miss Universe por ella y por su padre que no está.

Isabel Cristina Córdoba, candidata de Miss Universe Colombia | Foto Canal RCN

¿Quién es Ana Tavera, candidata de Meta?

Ana María Tavera Lozano es madre de un joven de 16 años. Tiene 32 años y desde muy joven enfrentó grandes retos. A los 17 años, estuvo a punto de representar al Meta en Miss Colombia pero la maternidad inesperada la llevó a posponer ese sueño. Su trabajo está enfocado en acompañar procesos de mujeres en situación de vulnerabilidad, niños sin hogar y comunidades excluidas.

Ana María Tavera Lozano, candidata de Miss Universe Colombia | Foto Canal RCN

¿Quién es Cavylla Valencia Cuero, candidata de Nariño?

Cavylla Valencia Cuero marcada por las experiencias de la vida. Con 35 años, su propósito es dejar un legado de equidad, donde la salud mental tenga el lugar que merece y los cuidadores sea visibilizados.

Cavylla Valencia Cuero, candidata de Miss Universe Colombia, el reality | Foto Canal RCN

¿Quién es Sara Gómez, candidata de Risaralda?

Sara Gómez Montoya representa a Risaralda. Es Comunicadora Social, estratega de marca y gestora de ideas. A sus 30 años, quiere visibilizar la nueva narrativa de su departamento y país.

Sara Gómez Montoya, candidata de Risaralda, en Miss Universe Colombia | Foto Canal RCN

¿Quién es Carolina Hernández, candidata de Tolima?

Angie Carolina Hernández Orozco representa al departamento de Tolima. A sus 32 años, se reconoce como una mujer alegre, familiar y agradecida con la vida. Ha trabajado además en la creación de su propia marca de ropa deportiva, demostrando su espíritu emprendedor y su visión a futuro.