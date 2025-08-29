Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz cariñoso gesto de Anuel con Blessd en medio de concierto: así fue

Anuel protagonizó curioso momento con el cantante antioqueño Blessd en medio de un show en Estados Unidos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Anuel y Blessd sorprendieron con gesto en concierto
Anuel y Blessd protagonizaron curioso momento en concierto. (AFP: Rodrigo Varela y AFP: Robyn BECK)

El cantante puertorriqueño Anuel AA y el reguetonero paisa Blessd se han apoderado de las tendencias internacionales luego de su última presentación juntos en Estados Unidos.

¿Cuál fue el gesto de Anuel con Blessd en medio de un concierto?

El cantante Blessd se encuentra por estos días adelantando una gira en el exterior en donde ha visitado diferentes estados y ciudades de Estados Unidos.

En su último concierto en Chicago el artista invitó al puertorriqueño Anuel AA con quien ha forjado una gran amistad en el último año.

Los artistas se unieron para cantar sus colaboraciones, precisamente, cuando cantaban "Deportivo" el puertorriqueño tuvo un gesto con Blessd que ha dado de qué hablar en redes sociales.

El concierto se convirtió en escenario de una escena especial entre Anuel y Blessd. Mientras el público coreaba sus canciones, el puertorriqueño sorprendió a todos al acercarse a su colega colombiano para acomodarle una gran cadena que llevaba puesta.

Blessd asiste a Casa Spotify Miami en The Wynwood Marketplace.
Anuel tuvo gesto con Blessd en concierto. (Foto AFP: Dimitrios Kambouris.)

¿Cómo reaccionó Blessd ante el gesto de Anuel en medio de concierto?

Este video ha empezado a viralizarse rápidamente en plataformas digitales, donde cientos de seguidores han expresado su opinión al respecto.

Por un lado muchos han destacado el cariñoso gesto de Anuel con Blessd asegurando que era un buen acto de camaradería y amistad.

Asimismo, muchos destacaron el profesionalismo de Blessd al seguir cantando sin saber qué era lo que hacía Anuel con una de sus cadenas.


Tras el show, el cantante Blessd compartió un mensaje en sus redes sociales en donde expresó que no podía creer que lo que estaba viviendo y se mostró feliz por el concierto.

Mi vida es una movie gloria a Dios, luchen que todo llega, trabajen que todo se da y dejen todo en manos de Dios, él es el camino. La verdad y la vida.

¿Blessd no se habla con Feid por Anuel?

No es un secreto que Blessd y Anuel se han vuelto bastante cercanos en el último años y muestra de esto son sus colaboraciones musicales y las múltiples ocasiones en las que se han dejado ver juntos en diferentes países.

Curiosamente, mucho se ha hablado que la amistad y cercanía de Blessd y Anuel empezó a tomar fuerza luego que el antioqueño tuviera diferencias y hasta se dice que peleó con Feid, la pareja de Karol G.

Precisamente, Blessd en una entrevista reciente contó que tuvo diferencias con Feid meses atrás hasta el punto de dejarse de hablar.

