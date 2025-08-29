Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Karol G cantará en el Vaticano, será la primera latina en hacerlo

Detalles de la presentación que realizará la artista Karol G en la santa sede organizado por el Papa León XIV.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol G en el Vaticano
Karol G será la latina en cantar en el Vaticano/AFP: Michael Tran

La cantante Karol G hará historia al convertirse en la primera latina en cantar en el Vaticano el próximo mes de septiembre.

Artículos relacionados

¿Por qué Karol G cantará en el Vaticano?

La artista colombiana fue invitada a participar en el evento "Grace from the World", orquestado por el Papa León XIV tras un encuentro cultural en el que realizará dos días de reflexiones para promover la paz mundial y la hermandad.

Karol G en el Vaticano

El evento concluirá el próximo 13 de septiembre en la Santa Sede, tras una iniciativa de Pharrell Williams y Andrea Bocelli, donde será un espectáculo con luces y drones que estarán inspirados en la Capilla Sixtina, sobre la Plaza de San Pedro.

En dicho concierto no solo estará presente la Bichota, sino otros grandes artistas de la industria como John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll.

Artículos relacionados

¿Cómo será la presentación de Karol G en el Vaticano?

La artista fue quien confirmó su participación tras compartir la imagen de la invitación a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70 millones de seguidores.

Aunque la cantante no ha dado a conocer detalles de lo que será su show para este importante momento para el mundo, los latinos y su carrera profesional, se espera que interprete su canción con Andrea Bocelli "Vivo por ella", una nueva versión entre ambos del éxito musical del artista, cuyo videoclip tiene casi 70 millones de reproducciones en YouTube.

Karol G en el Vaticano

El concierto será totalmente gratuito, por lo que, quien pueda y quiera asistir puede hacerlo sin problema.

Artículos relacionados

Por ahora, la cantante Karol G no solo se prepara para su presentación en el Vaticano, sino que también está alistando todo para su gira de "Tropicoqueta", con las que espera cautivar a millones de fanáticos alrededor del mundo que están ansiosos de cantar y bailar su álbum junto a ella.

Por el momento, no ha ciudades y fechas, pero se espera que muy pronto pueda revelar todos los detalles al respecto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Yina Calderón, la Toxi Costeña, Karina García y Altafulla Yina Calderón

Yina Calderón y la Toxi Costeña lanzan pullas a Karina y Altafulla en su nueva canción

Yina Calderón y la Toxi Costeña harían referencia a sus diferencias con Karina y Altafulla en su nueva canción.

Shakira y Danna Paola Shakira

Shakira invitó a Danna Paola a uno de sus conciertos, así fue su presentación

Danna Paola le dedicó unas emotivas palabras a Shakira tras cumplirle el sueño de estar su lado en una tarima.

Greeicy y su casi beso con otro cantante Greeicy

Greeicy casi besa a cantante de popular en medio de celebración: así reaccionó Mike Bahía

Un video de Greeicy en una celebración, donde casi besa a un cantante popular, se hizo viral y la reacción de Mike Bahía llama la atención.

Lo más superlike

Yina Calderón le gusta Westcol Yina Calderón

Yina Calderón reveló que le gusta Westcol: "No me importa la plata"

La empresaria Yina Calderón hizo inesperada confesión sobre lo que siente por el streamer Westcol.

Mariana Morales Ospina Miss Universe Colombia

Ella es Mariana Morales Ospina, la primera mujer transgénero en competir en Miss Universe Colombia

Un imitador de Justin Bieber terminó vetado de por vida tras causar una millonaria pérdida en un bar de Las Vegas. Justin Bieber

Un hombre se hizo pasar por Justin Bieber en Las Vegas y causó una pérdida millonaria

Practicar deportes acuáticos fortalece músculos, articulaciones y mejora la resistencia cardiovascular. Salud

Ahora meterse al mar también es una forma de ejercitar tu cuerpo, esto dice la ciencia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón