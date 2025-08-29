Karol G cantará en el Vaticano, será la primera latina en hacerlo

La cantante Karol G hará historia al convertirse en la primera latina en cantar en el Vaticano el próximo mes de septiembre.

¿Por qué Karol G cantará en el Vaticano?

La artista colombiana fue invitada a participar en el evento "Grace from the World", orquestado por el Papa León XIV tras un encuentro cultural en el que realizará dos días de reflexiones para promover la paz mundial y la hermandad.

El evento concluirá el próximo 13 de septiembre en la Santa Sede, tras una iniciativa de Pharrell Williams y Andrea Bocelli, donde será un espectáculo con luces y drones que estarán inspirados en la Capilla Sixtina, sobre la Plaza de San Pedro.

En dicho concierto no solo estará presente la Bichota, sino otros grandes artistas de la industria como John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll.

¿Cómo será la presentación de Karol G en el Vaticano?

La artista fue quien confirmó su participación tras compartir la imagen de la invitación a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70 millones de seguidores.

Aunque la cantante no ha dado a conocer detalles de lo que será su show para este importante momento para el mundo, los latinos y su carrera profesional, se espera que interprete su canción con Andrea Bocelli "Vivo por ella", una nueva versión entre ambos del éxito musical del artista, cuyo videoclip tiene casi 70 millones de reproducciones en YouTube.

El concierto será totalmente gratuito, por lo que, quien pueda y quiera asistir puede hacerlo sin problema.

Por ahora, la cantante Karol G no solo se prepara para su presentación en el Vaticano, sino que también está alistando todo para su gira de "Tropicoqueta", con las que espera cautivar a millones de fanáticos alrededor del mundo que están ansiosos de cantar y bailar su álbum junto a ella.

Por el momento, no ha ciudades y fechas, pero se espera que muy pronto pueda revelar todos los detalles al respecto.