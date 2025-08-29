Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cantante confirmaría su romance con Mafe Walker: "Estoy donde quiero estar"

Aumentan los rumores de un posible romance entre un cantante urbano y la influenciadora Mafe Walker.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Mafe Walker con novio
Mafe Walker y Markillero confirmarían su romance/Canal RCN

El cantante de música urbana Markiller sorprendió a sus seguidores al revelar un romántico video en sus redes sociales dedicado a la influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Mafe Walker.

Artículos relacionados

¿Por qué se rumora que Mafe Walker estaría saliendo con un cantante?

Hace algunos días el artista Markiller y la creadora de contenido Mafe Walker compartieron un video en el que se dejaron un poco amorosos desde una piscina.

Mafe Walker con cantante urbano

Tras su publicación se generaron varios rumores al respecto, donde muchos destacaron que podrían tener una relación.

Pese a las especulaciones ninguno de los dos quiso hablar al respecto; sin embargo, recientemente el artista compartió otro video que levantó aún más las sospechas.

Artículos relacionados

¿Markiller confirmó su romance con Mafe Walker?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 100 mil seguidores, compartió un video en el que mostró todo un cuarto totalmente decorado con pétalos de rosas y cuya publicación se la dedicó a Mafe Walker.

"Fin de los rumores porque yo estoy donde quiero estar. Ojalá te encantó reina", escribió.

Tras su revelación, varios internautas reaccionaron, algunos detallaron la gran pareja que hacen, otros resaltando que esperaban que dicha relación fuera real, mientras que otros no dudaron en indicar que se notaba que era una estrategia de marketing y dichos encuentros harían parte de la grabación para un videoclip, donde la influenciadora podría ser la protagonista.

Cantante revela romantico video para Mafe Walker

Cabe recordar que, el hombre se volvió viral en redes sociales cuando afirmó que se habría involucrado con la actriz Nataly Umaña luego de su polémica separación con el actor Alejandro Estrada mientras ella participaba en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Una vez la actriz salió del reeality desmintió dicha información, por lo que, se desconoce si su corto romance sí fue real o no.

Artículos relacionados

Por ahora, los fanáticos de Mafe Walker están a la expectativa sobre si la supuesta relación que hay entre ambos es de verdad o solo se trata de una estrategia de marketing para promocionar alguna canción o ganar seguidores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El gesto de Camilo Cifuentes que cambió la vida de un vendedor de hamburguesas Influencers

Camilo Cifuentes conmueve al regalar una moto a vendedor de hamburguesas | VIDEO

Camilo Cifuentes protagonizó un emotivo momento al sorprender a un trabajador con un regalo que le cambiará la vida y ya emociona en redes sociales.

La Segura La Segura

La Segura sorprende con cambio físico tras cuatro meses de posparto: así luce

La Segura dejó ver el gran cambio físico que ha tenido en las últimas semanas y sus seguidores le piden el secreto.

Lina Tejeiro en La casa de los famosos Colombia 2024. Lina Tejeiro

Lina Tejeiro reveló importante anuncio sobre su carrera actoral: "tengo nervios"

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Lina Tejeiro se mostró emocionada por lo que se viene en los próximos meses.

Lo más superlike

El gato quimera viral tiene pelaje dividido en dos colores perfectamente definidos. Mascotas

Así luce el gato de "dos caras" que se volvió viral en TikTok por su rareza

Un gato quimera con pelaje y ojos de dos colores distintos se hizo viral en TikTok, generando ternura y asombro en millones de usuarios.

Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

Ellas son las candidatas de Miss Universe Colombia que superan los 30 años de edad

Anuel y Blessd sorprendieron con gesto en concierto Anuel AA

Sale a la luz cariñoso gesto de Anuel con Blessd en medio de concierto: así fue

Practicar deportes acuáticos fortalece músculos, articulaciones y mejora la resistencia cardiovascular. Salud

Ahora meterse al mar también es una forma de ejercitar tu cuerpo, esto dice la ciencia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón