Cantante confirmaría su romance con Mafe Walker: "Estoy donde quiero estar"

El cantante de música urbana Markiller sorprendió a sus seguidores al revelar un romántico video en sus redes sociales dedicado a la influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Mafe Walker.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra revela que estuvo al borde de la muerte: casi pierde orejas y dedos

¿Por qué se rumora que Mafe Walker estaría saliendo con un cantante?

Hace algunos días el artista Markiller y la creadora de contenido Mafe Walker compartieron un video en el que se dejaron un poco amorosos desde una piscina.

Tras su publicación se generaron varios rumores al respecto, donde muchos destacaron que podrían tener una relación.

Pese a las especulaciones ninguno de los dos quiso hablar al respecto; sin embargo, recientemente el artista compartió otro video que levantó aún más las sospechas.

Artículos relacionados Dani Duke Dani Duke habría revelado la razón detrás de las heridas en el rostro de La Liendra

¿Markiller confirmó su romance con Mafe Walker?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 100 mil seguidores, compartió un video en el que mostró todo un cuarto totalmente decorado con pétalos de rosas y cuya publicación se la dedicó a Mafe Walker.

"Fin de los rumores porque yo estoy donde quiero estar. Ojalá te encantó reina", escribió.

Tras su revelación, varios internautas reaccionaron, algunos detallaron la gran pareja que hacen, otros resaltando que esperaban que dicha relación fuera real, mientras que otros no dudaron en indicar que se notaba que era una estrategia de marketing y dichos encuentros harían parte de la grabación para un videoclip, donde la influenciadora podría ser la protagonista.

Cabe recordar que, el hombre se volvió viral en redes sociales cuando afirmó que se habría involucrado con la actriz Nataly Umaña luego de su polémica separación con el actor Alejandro Estrada mientras ella participaba en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Una vez la actriz salió del reeality desmintió dicha información, por lo que, se desconoce si su corto romance sí fue real o no.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón le respondió sin filtro al esposo de Aida Merlano: "Ella no es una santa"

Por ahora, los fanáticos de Mafe Walker están a la expectativa sobre si la supuesta relación que hay entre ambos es de verdad o solo se trata de una estrategia de marketing para promocionar alguna canción o ganar seguidores.