Yina Calderón le respondió sin filtro al esposo de Aida Merlano: "Ella no es una santa"

Yina Calderón le contestó al esposo de Aida Victoria Merlano tras responderle luego de desatar rumores de una posible infidelidad.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Aida Victoria Merlano
Yina Calderón le responde al esposo de Aida Victoria Merlano/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón no se quedó callada y le contestó al empresario Juan David Tejada, esposo de la influenciadora Aida Victoria Merlano, luego de que este se pronunciara a los rumores de una posible infidelidad.

¿Qué dijo el esposo de Aida Victoria Merlano tras rumores de una infidelidad?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia dio a conocer que, al parecer, Tejada le habría sido infiel a la creadora de contenido y por ello se habrían separado, además insinuó que presuntamente su hijo sería de Westcol y no de él.

Yina Calderón le responde al esposo de Aida Merlano

Tras las especulaciones al respecto, el hombre respondió en sus redes sociales desmintiendo dichas afirmaciones y tildándola de "basura" por supuestamente hablar de un niño y atacar a una mujer recién parida.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras las palabras del esposo de Aida Victoria Merlano?

En cuanto la empresaria se enteró de las declaraciones del esposo de la influenciadora decidió responderle aclarando por qué decidió hablar sobre ella y su vida privada.

Yina Calderón sobre Aida Merlano

Antes destacó que el empresario siempre le ha parecido un hombre muy caballeroso y respetuoso, pues nunca se ha metido con ella, pero decidió dejarle en claro lo que opina al respecto.

"Yo le digo, si usted quiere que uno no se meta con ella recién parida, pues que ella ni en embarazo ni recién parida tampoco lo haga, porque yo vi los videos embarazada, a punto de parir y hablando, metiéndose con esto y lo otro; este medio es así. Si ella no quiere que se metan en su vida personal, pues que la tenga guardadita y se dedique a su rol de madre, pero de lo que uno da recibe", le dijo.

Asimismo, señaló que ella "no es una santa", ni tampoco "una perita en dulce", resaltando que ella suele responder y meter en polémicas que la involucran y también que no le competen.

Por el momento, el hombre no le ha contestado, al igual que Aida Victoria Merlano, quien también ha optado por estar alejada de dicha situación, mostrando lo enfocada que está con su maternidad.

