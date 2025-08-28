Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano respondió a críticas y presumió su figura tras un mes de posparto

Aida Victoria Merlano respondió a quienes aseguran que se intervino para mejorar su apariencia física tras su parto.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Aida Victoria Merlano tras un mes de posparto
Aida Victoria Merlano lució su figura a un mes de posparto/Canal RCN

La influenciadora Aida Victoria Merlano respondió a quienes critican lo rápido que ha ido recuperando su figura luego de haber dado a luz a su primogénito Emiliano, fruto de su matrimonio con el empresario Juan David Tejada.

Artículos relacionados

¿Aida Victoria Merlano se intervino para mejorar su físico tras su parto?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró presumiendo su figura frente al espejo, dando a conocer lo bien que está a solo un mes del nacimiento de su pequeño.

Con dicha grabación, aprovechó para responder a quienes aseguran que se realizó una intervención para mejorar su apariencia luego de haber tenido a su bebé, pues para muchos no es posible que haya recuperado su figura en tan poco tiempo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano tras rumores de una intervención en su posparto?

La barranquillera dedicó un contundente mensaje a sus seguidores sobre dichas especulaciones sobre su apariencia.

"A la gente que me anda diciendo que me hice una lipo, reina ¿dónde están los morenotes mamacita hermosa? come bien para que no andes difamando a los demás", dijo.

Realizó varios planos y tomas frente al espejo para que observen que no tiene señales de haberse intervenido y que su físico se debe a que ha tomado un estilo de vida saludable en este proceso.

"Con buenos hábitos yo estoy así a un mes de parir reina, ponte pa' ti. Come bien y ejercítate que no solo es belleza, es también bienestar", agregó.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y por su labor de madre, de la que ha ido compartiendo algunos detalles, derritiendo de amor a sus seguidores con esta etapa de su vida.

Artículos relacionados

Por ahora, la influenciadora también afronta rumores de una posible crisis matrimonial, luego de que Yina Calderón revelara que supuestamente el esposo de la creadora de contenido le habría sido infiel.

Ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema hasta el momento y tampoco se han mostrado juntos en sus redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lionel Messi habló de su último partido con Argentina Lionel Messi

Lionel Messi les dio mala noticia a sus fans previo a partidos con Argentina: "Será el último"

Lionel Messi encendió las alarmas con un anuncio que muchos interpretan como una despedida anticipada del fútbol internacional.

Pareja de Aida Victoria Merlano le respondió a Yina Calderón Aída Victoria Merlano

Pareja de Aida Victoria Merlano rompió el silencio y enfrentó a Yina Calderón: "Basura"

Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano, se pronunció ante rumores de infidelidad y el tema de su paternidad.

Karina García, La Jesuu Karina García

Karina García habría lanzado indirecta sobre su relación con La Jesuu: "Ya estoy despertando"

Karina García se sinceró con sus seguidores y el mensaje que expresó fue relacionado con La Jesuu.

Lo más superlike

Vali Graham intentó romper un récord mundial saltando desde 42 metros. Viral

Un hombre saltó a 42 metros de altura para romper un récord y esto fue lo que sucedió

El salto de Vali Graham desde 42 metros se volvió viral, buscaba un récord mundial, pero terminó con una fractura en la columna.

Yina Calderón, la Toxi Costeña, Karina García y Altafulla Yina Calderón

Yina Calderón y la Toxi Costeña lanzan pullas a Karina y Altafulla en su nueva canción

Raúl Ocampo reaccionó al cachete de Jorge Rausch MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionó Raúl Ocampo tras ganarse 'cachete' de Jorge Rausch en MasterChef Celebrity

Dormir Salud

¿Por qué hablamos mientras dormimos? Esto es lo que explica la ciencia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón