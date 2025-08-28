Aida Victoria Merlano respondió a críticas y presumió su figura tras un mes de posparto

La influenciadora Aida Victoria Merlano respondió a quienes critican lo rápido que ha ido recuperando su figura luego de haber dado a luz a su primogénito Emiliano, fruto de su matrimonio con el empresario Juan David Tejada.

¿Aida Victoria Merlano se intervino para mejorar su físico tras su parto?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró presumiendo su figura frente al espejo, dando a conocer lo bien que está a solo un mes del nacimiento de su pequeño.

Con dicha grabación, aprovechó para responder a quienes aseguran que se realizó una intervención para mejorar su apariencia luego de haber tenido a su bebé, pues para muchos no es posible que haya recuperado su figura en tan poco tiempo.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano tras rumores de una intervención en su posparto?

La barranquillera dedicó un contundente mensaje a sus seguidores sobre dichas especulaciones sobre su apariencia.

"A la gente que me anda diciendo que me hice una lipo, reina ¿dónde están los morenotes mamacita hermosa? come bien para que no andes difamando a los demás", dijo.

Realizó varios planos y tomas frente al espejo para que observen que no tiene señales de haberse intervenido y que su físico se debe a que ha tomado un estilo de vida saludable en este proceso.

"Con buenos hábitos yo estoy así a un mes de parir reina, ponte pa' ti. Come bien y ejercítate que no solo es belleza, es también bienestar", agregó.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y por su labor de madre, de la que ha ido compartiendo algunos detalles, derritiendo de amor a sus seguidores con esta etapa de su vida.

Por ahora, la influenciadora también afronta rumores de una posible crisis matrimonial, luego de que Yina Calderón revelara que supuestamente el esposo de la creadora de contenido le habría sido infiel.

Ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema hasta el momento y tampoco se han mostrado juntos en sus redes sociales.