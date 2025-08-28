Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón y la Toxi Costeña lanzan pullas a Karina y Altafulla en su nueva canción

Yina Calderón y la Toxi Costeña harían referencia a sus diferencias con Karina y Altafulla en su nueva canción.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón, la Toxi Costeña, Karina García y Altafulla
¿Yina Calderón y la Toxi Costeña hacen referencia a Karina García y Altafulla en su nueva canción?/Canal RCN/Buen Dia, Colombia

La empresaria Yina Calderón y la cantante la Toxi Costeña habrían lanzado pullas a sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia: Karina García y Altafulla, en la que será su nueva canción juntas.

¿Cuál es la nueva canción de Yina Calderón y la Toxi Costeña?

Las famosas, que construyeron una gran amistad en el reality, decidieron unir su talento musical y hacer una colaboración en una canción bajo el ritmo de la champeta.

Yina Calderón y la Toxi Costeña hacen canción juntas

Las dos ya grabaron el tema, pero están organizando un viaje a República Dominica, donde esperan filmar el video musical.

Aunque ya había revelado algunos avances de la canción, en esta ocasión, Yina Calderón dio a conocer una gran parte, generando diversas opiniones al respecto.

¿Yina Calderón y la Toxi Costeña le lanzan pulla a Karina García y Altafulla en su nueva canción?

La empresaria compartió un video a través de una de sus cuentas de Instagram, donde suma miles de seguidores, en el que se mostró disfrutando de dicha colaboración.

Karina y Altafulla reciben pullas de Yina y la Toxi Costeña

Allí se escucha a la Toxi Costeña asegurar que si se quisiera parecer a alguien sería a la artista Karol G, enviando según varios internautas una pulla a los seguidores de Karina García, que la han criticado afirmando que muchos de sus looks son intentando imitar a la paisa.

"Si me quisiera parecer a alguien sería a alguien con talento, como Karol G", canta la sincelejana.

Asimismo, Yina Calderón hace mención a que la música de equis personaje se volvió viral gracias a ella, por lo que, muchos seguidores han relacionado dichas frases con su pleito con Altafulla cuando en La casa de los famosos Colombia juzgó sus canciones y posteriormente se volvieron virales.

"Para que pudieran escuchar su música tuve que mencionarte, entonces no seas tan lucido que por mí fue que sonaste", es lo que canta Yina Calderón.

Tras su revelación, logró opiniones divididas, pues muchos les pidieron que soltaran a la famosa pareja, mientras que otros elogiaron la letra y les pidieron que estrenaran la canción lo más pronto posible.

Por ahora, las dos siguen trabajando en sus respectivos proyectos y entreteniendo a sus fanáticos con su contenido en redes sociales.

