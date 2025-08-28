Westcol reaparece y presume lujosos carros

El streamer Westcol reapareció en redes sociales luego de haber sufrido su segunda derrota en el ring de boxeo contra el influenciador mexicano Mario Bautista en el evento Supernova, que tuvo lugar el pasado 17 de agosto en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México.

¿Por qué Westcol estaba ausente de las redes sociales?

El influenciador tuvo que tomarse un tiempo lejos de las redes sociales luego de que en su combate contra el mexicano terminara con uno de sus hombros lesionados, tanto así que tuvo que intervenirlo de urgencia, por lo que, estaba guardando reposo y recuperándose de dicho procedimiento.

¿Cómo reapareció Westcol tras su intervención en el hombro?

El joven volvió a aparecer en redes sociales por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores.

Desde su casa en Medellín mostró que ya estaba mejor, con mejor color y que podía mover un poco más el hombro.

Asimismo, aprovechó para revelar que le habían acabado de llegar las llaves de un lujoso vehículo modelo 2025, híbrido, el cual estaba junto a otro que tampoco había decidido mostrar.

"Los tengo hace rato, no los he mostrado porque he estado tirando mucha humildad", expresó.

¿Cómo presumió Westcol sus nuevos y lujosos vehículos?

En la misma red social se dejó ver acompañado por el productor musical Ovy on the drums, donde los dos se mostraron felices de ver dichos carros.

Westcol confesó que estaba fascinado con los rines de uno de ellos, pues estaba impactado con su apariencia.

Posteriormente, se mostraron observando los vehículos y comentando al respecto al ritmo de la más reciente canción que tienen juntos "Undercromo" junto a Dei V, que tiene más de seis millones de visualizaciones en YouTube.

Tras su revelación, logro diversas opiniones al respecto, algunos felicitándolo por sus nuevas adquisiciones, mientras que otros siguieron criticándolo por sus excentricidades.

Por ahora, el joven tendrá que viajar a Los Ángeles por compromisos labores y destacó que retomará sus transmisiones en vivo, que tanto les gusta a sus fanáticos.