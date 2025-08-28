Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina conmovió en redes al hablar de su amistad con Valeria, esto dijo

Valentina Taguado abrió su corazón y le contó a sus seguidores cuánto significa su amistad con Valeria Aguilar.

Valentina Taguado y Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado hizo emotiva dedicatoria a Valeria Aguilar. Foto | Canal RCN.

Valentina Taguado, una de las mujeres que divierte con su personalidad en la cocina más importante del mundo, conmovió tras compartir una emotiva confesión sobre su amistad con Valeria Aguilar, también participante de MasterChef Celebrity 2025.

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre su amistad con Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida locutora colombiana acumula millones de seguidores, realizó la famosa dinámica de preguntas y respuestas en la cual se sinceró sobre varios asuntos de la competencia.

Sin duda, uno de los temas que más generó interés entre los internautas fue su relación con Valeria Aguilar, con quien tuvo la oportunidad de coincidir gracias a esta experiencia, y es que, uno de los interrogantes tuvo que ver con lo que su compañera significa para ella.

“¿Qué significa Valeria para ti?”, escribió uno de los internautas. Ante la duda, la ahora cocinera abrió su corazón para hablar desde la honestidad y revelar todo lo que la improvisadora representa en su vida.

“Todo, significa por fin tener a alguien con quien puedes reír, llorar, enojarte, quejarte, burlarte, crear, imaginar, construir, hablar desahogarte y mil cosas más sin que te juzguen”, escribió Taguado por medio de sus historias en esta red social.

¿Cuál fue la respuesta de Valeria Aguilar a las palabras de Valentina Taguado?

Así mismo, Valentina aseguró que tener el privilegio de contar con la amistad de Valeria, les ha permitido a ambas, entre muchas coas, escucharse, apoyarse, impulsar sus carreras, cuidarse, amarse y hasta regañarse.

Valentina Taguado y Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado conmovió al hablar sobre su amistad con Valeria Aguilar. Foto | Canal RCN.

Ante las profundas palabras que recibió de Taguado, la comediante antioqueña no dudó en responderle con amorosas palabras, “Mi alma gemela vino en forma de amiga”, señaló.

Valentina Taguado y Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado dedicó emotivas palabras a Valeria Aguilar. Foto | Canal RCN.

Por ahora, ambas competidoras se mantienen enfocadas en seguir cocinado con mucho nivel, pero también disfrutando de esta aventura que les permitió conocerse.

Cabe señalar, que las dos participantes de esta décima temporada, no solo lograron consolidar una amistad al interior de la cocina, pues como una muestra de su conexión y complicidad, ahora esperan poder llegar a diferentes partes del país para divertir a su público en vivo y en directo.

