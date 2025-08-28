Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¿Cuándo y dónde ver la última “Luna de sangre” del 2025? esto dicen los expertos

La última “Luna de sangre” del 2025 será visible en septiembre, un fenómeno astronómico que iluminará el cielo con tonos rojizos.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Fenómeno astronómico único: la Luna de sangre cerrará el calendario de eclipses de este 2025.
La última Luna de sangre del 2025 iluminará el cielo en septiembre, un espectáculo que solo se repite cada 18 años. Foto Freepik

La primera semana de septiembre se podrá vivir un fenómeno astronómico desde diferentes puntos del mundo, especialmente en regiones del continente europeo y algunos lugares puntuales de Latinoamérica.

Artículos relacionados

¿Cuál será el fenómeno que podrá verse por última vez en lo que queda del año 2025?

Se trata del último eclipse de año 2025, llamado “Luna de sangre”, un fenómeno que se puede apreciar cuando el planeta tierra alcanza una alineación perfecta entre la luna y el sol, filtrando la luz que llega a la atmósfera y generando un color rojo a su alrededor.

La “Luna de sangre” se podrá ver entre el 7 y 8 de septiembre de 2025.
Fenómeno astronómico único, la Luna de sangre cerrará el calendario de eclipses de este 2025. Foto Freepik

Según expertos en astronomía, este eclipse tendrá lugar entre la noche del 7 de septiembre y la madrugada del 8 de septiembre de acuerdo con el lugar desde el que se esté viendo.

Artículos relacionados

¿Dónde y cómo se podrá ver el último eclipse de Luna del 2025?

El eclipse tendrá un periodo de duración aproximado de 5 horas hasta alcanzar su punto máximo, en el que la sombra de la tierra logre cubrir la luna en su totalidad, sin embargo, es importante destacar que no será visible por completo en gran parte de Latinoamérica, en especial, Colombia.

Quienes se encuentren en Asia, Europa y África, podrán ver sin ninguna restricción o limitación este fenómeno, por lo que también se extienden algunos datos interesantes para disfrutar del eclipse desde casa.

La “Luna de sangre” se repite cada 18 años, dentro del ciclo saros 128.
La “Luna de sangre” se podrá ver entre el 7 y 8 de septiembre de 2025. Foto Freepik

En esta ocasión, no será necesario ningún tipo de protección visual o prevención frente a los rayos que puedan llegar, pues los eclipses de luna son regularmente seguros para los seres humanos, así que el uso de binoculares permitirá ver de cerca los detalles rojizos y cambios de color de la luna.

Artículos relacionados

¿Cada cuánto se pueden ver los eclipses “Luna de sangre”?

Este tipo de fenómenos se repiten según su tipo o agrupación cada 5, 10 o 15 años, sin embargo, en el caso de esta “Luna de sangre” se puede ver cada 18 años, pues pertenece a una serie llamada saros 128, un ciclo de tiempo que guarda alrededor de 71 fenómenos lunares y solares desde el 29 de agosto del año 984, hasta una fecha estimada en el futuro, aproximadamente en el año 2282.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Vali Graham intentó romper un récord mundial saltando desde 42 metros. Viral

Un hombre saltó a 42 metros de altura para romper un récord y esto fue lo que sucedió

El salto de Vali Graham desde 42 metros se volvió viral, buscaba un récord mundial, pero terminó con una fractura en la columna.

Influencer muere Influencers

Murió influencer a sus 28 años tras extraño cáncer

La influenciadora Natasha Allen documentó cada detalle de su rara enfermedad en sus redes sociales.

Yailin La Más Viral protagoniza pelea en Santo Domingo Yailin

Yailin La Más Viral protagoniza discusión callejera en Santo Domingo: ¿con quién se enfrentó?

El enfrentamiento entre Yailin La Más Viral y Barbilla Roja en Santo Domingo quedó grabado y se viralizó en minutos.

Lo más superlike

Practicar deportes acuáticos fortalece músculos, articulaciones y mejora la resistencia cardiovascular. Salud

Ahora meterse al mar también es una forma de ejercitar tu cuerpo, esto dice la ciencia

El “ejercicio azul” convierte al mar en un gimnasio natural que fortalece músculos, mejora la resistencia y reduce el estrés.

Yina Calderón y Aida Victoria Merlano Yina Calderón

Yina Calderón le respondió sin filtro al esposo de Aida Merlano: "Ella no es una santa"

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino no se quedó callada y les respondió a los que la critican en MasterChef Celebrity

Yina Calderón, la Toxi Costeña, Karina García y Altafulla Yina Calderón

Yina Calderón y la Toxi Costeña lanzan pullas a Karina y Altafulla en su nueva canción

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón