La Jesuu arremetió sin medida contra Mariana Zapata: hizo fuertes declaraciones

La Jesuu hizo serios señalamientos en contra de Mariana Zapata a través de una transmisión en vivo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La Jesuu, Mariana Zapata
La Jesuu arremetió sin medida contra Mariana Zapata | Foto del Canal RCN.

Parece que va a haber una disputa entre las influenciadoras La Jesuu y Mariana Zapata, pues en una reciente transmisión en vivo una arremetió contra la otra.

Valentina Ruiz, más conocida en los escenarios de interacción digital como La Jesuu, ha estado resonando por distintos motivos. Aparte de que no se le ha visto cerca a Karina García, razón por la que se prevé que tuvieron inconvenientes, a ello se sumó nada más y nada menos que su colega de redes sociales, la influencer Mariana Zapata.

¿Qué dijo La Jesuu en contra de Mariana Zapata?

En una conversación con amigos, La Jesuu apareció criticando sin medida a Mariana. En sus palabras, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 catalogó a la paisa como una mujer "fingida", así que causó alboroto.

"A mí me parece fingida, pero fingida, fingida, la cosa más hijueput4. Esa sí me parece frigidísima y a mí, cuento con mujer fingida, no me gusta, porque yo digo que si una es p3rra, uno es put4, uno hace y uno deshace, no dice ay, es que no, es que la buena vibra, y esa niña no", expresó La Jesuu.

La Jesuu
Para La Jesuu, Mariana Zapata es una "fingida" | Foto del Canal RCN.

¿La Jesuu opinó sobre la relación que tuvo Mariana Zapata con Mr. Stiven?

Pero lo anterior no fue todo, ya que la creadora de contenido caleña agregó que ella no habla porque sí, sino que antes de participar en La casa de los famosos Colombia, tuvo la oportunidad de compartir junto a Mariana Zapata y por eso es que sabe lo que dice en su contra.

Inclusive, mencionó que cuando supo que Mariana estaba de novia con Mr. Stiven no estuvo de acuerdo, pero no podía entrometerse en ello.

¿Qué comentaron los internautas?

Así las cosas, La Jesuu dejó claro que no tendría ningún acercamiento con Mariana Zapata, puesto que percibe que no es lo que proyecta frente a las pantallas.

Mariana Zapata
La Jesuu no cree en Mariana Zapata | Foto del Canal RCN.

Las palabras de La Jesuu hicieron que los internautas se manifestaran, de modo que algunos pensaron que estaba describiendo era a Karina, a la vez que se pueden leer comentarios como "tienes toda la razón", "deberías aprender a respetar" o "si lo dice La Jesuu, así es".

