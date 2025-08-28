Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado y Patty reciben delantal negro por ignorar a Belén Alonso en MasterChef Celebrity

Patty Grisales no escuchó a Belén Alonso y se llevó delantal negro junto a Valentina Taguado en MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Patty Grisales, Valentina Taguado, Belén Alonso
Valentina Taguado y Patty reciben delantal negro por ignorar a Belén Alonso en MasterChef | Foto del Canal RCN.

En el más nuevo capítulo de MasterChef Celebrity, 10 años, la locutora Valentina Taguado y la actriz Patty Grisales fueron pareja, pero la dupla no funcionó porque se llevaron delantal negro.

¿En qué consistió el reto de parejas en MasterChef Celebrity? Valentina y Patty quedaron juntas

Aunque el reto fue por parejas, cada celebridad hizo su preparación; solo que a la hora de dirigirse al atril pasaban juntas y lo de la una afectaba a la otras.

Además, se trató de un reto poco común, ya que debían hacer comida con caldo de costilla, así que se les indicó unas preparaciones que si bien era cierto que no debían replicar, si debían conservarse los sabores de esos platos.

En ese sentido, a Valentina Taguado le correspondió cazuela de fríjoles, mientras que, a Patty Grisales caldo de papa con costilla. La verdadera competencia estaba en que la preparación debía caber en una cuchara y nada más.

¿Por qué Patty Grisales no le hizo caso a Belén Alonso en MasterChef Celebrity?

En medio de la cocinada, Patty Grisales preparó el caldo y así lo sirvió, pero Valentina realizó una cama de plátano con otros ingredientes de una bandeja paisa. 'Canapés para antes y después del guaro', así llamaron al plato.

En las retroalimentaciones, le fue mejor a Valentina que a Patty, pero como eran pareja la calificación fue por igual. La actriz confesó que se frustró.

MasterChef
'Canapés para antes y después del guaro' | Foto del Canal RCN.

Mientras que Rausch le dijo a Patty que no hiciera una espuma con el caldo, Belén Alonso lo aprobó. No obstante, se trató de un malentendido porque, en realidad, Rausch le expresó que fuese únicamente con el caldo y no con la carne.

"Aquí no vale mi palabra", expresó la chef mexicana.

Dicho todo lo anterior, los jurados decidieron ponerle delantal negro a la locutora y la actriz, pues no hubo un "trabajo" en el caldo de costilla como tal por parte de Patty. Además, para esta oportunidad no hubo pin.

Patty Grisales, Valentina Taguado
Patty Grisales y Valentina Taguado reciben delantal negro | Foto del Canal RCN.

¿Cómo les dieron el delantal negro a Valentina Taguado y Patty Grisales?

"Hubo algunos participantes que comprendieron lo que es el trabajo en equipo, así estuvieran aparte, y otros que se la pasaron por el arco del triunfo. Dicho esto, hemos decidido que solamente una pareja va a llevarse el delantal negro, y esa pareja es la de Patty y Valentina", sentenció Belén Alonso.

La actriz y la locutora lo aceptaron sin problema alguno y con resignación. Junto a ellas, Nicolás, Alejandra y Violeta también tienen delantal negro.

Todos los capítulos de MasterChef Celebrity descargando la app del Canal RCN. Clic aquí.

