Elianis Garrido estalla contra quienes critican su apariencia física: "es mi plata"

La presentadora Elianis Garrido respondió sin filtros tras ser interrogada por su opinión respecto a las críticas.

Recientemente, Elianis Garridovolvió a estar en medio de la conversación, luego de que nuevamente decidiera responder de manera contundente a quienes con frecuencia la critican por los procedimientos estéticos que se ha realizado.

¿Qué respondió Elianis Garrido ante las críticas que recibe por su apariencia física?

En medio de una entrevista que la presentadora concedió al podcast ‘Bravísimo sin tapujos’, se despachó contra quienes cuestionan su apariencia dejando claro que al final es su cuerpo y sus decisiones, las cuales únicamente hacen parte de ella.

La actriz y expresentadora Elianis Garrido volvió a ser tema de discusión tras responder con firmeza a quienes la critican por sus cirugías estéticas. En una reciente entrevista en el pódcast Bravíssimo sin tapujos, la barranquillera dejó claro que su cuerpo y sus decisiones le pertenecen únicamente a ella.

Ante los comentarios que recibe puntualmente por su nariz, la también actriz explicó que los procedimientos que se ha realizado en esta zona de su rostro, no solo responden a interés de estéticos, sino también por su salud.

“Lo voy a seguir haciendo porque es mi plata, es mi cuerpo, es mi tiempo, es mi dolor. Nadie debe opinar del cuerpo de otro, yo no tengo por qué meterme en la decisión de otra persona.”, señaló.

¿Cuál fue la respuesta de Elianis Garrido ante las críticas por su apariencia física?

Respecto a los cuestionamientos que también recibe por hablar sin tapujos sobre este tema que tanta polémica causa, comentó que cada quien es libre de hacerse lo que desee, pues finalmente si una persona quiere los s3n0s grandes, es su decisión, su cuerpo, su dinero y su tiempo.

Así mismo, Garrido también aprovechó este espacio para hacer un llamado a aquellas personas que planean someterse a una intervención con el fin de mejorar su apariencia física.

“Si usted quiere su lipo, hágasela, si usted se quiere poner su nalg4, póngasela, pero sepa dónde se la pone y sepa que corre riesgo, yo lo sé.”, comentó.

Por ahora, la también bailarina barranquillera continúa enfocada en sus proyectos personales y laborales, pues desde que dio su salto a la fama ha demostrado ser una mujer valiente y disciplinada.

