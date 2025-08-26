¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón

Por estos días, el nombre de la influencer mexicana Marisol Elena Eugenia Domínguez Maya, más conocida en las redes sociales como AimeP3 es viral. La razón de ello se debe a que la han estado relacionando con la muerte.

En efecto, se viralizó una noticia en la que se hablaba del aparente fallecimiento de la influenciadora y eso provocó reacciones de todo tipo. Inclusive, medios del país centroamericano lo informaron.

¿Por qué decían que AimeP3 había muerto?

Los seguidores de AimeP3, por obvias razones, se preocuparon, así que la creadora de contenido tuvo que referirse al respecto. Entonces, no se quedó callada y sin pensarlo dos veces lanzó una seria advertencia.

Todo radica en que, como la influenciadora suele dar a conocer su vida en redes sociales, resonó el hecho de que reveló que estaba en embarazo y hace poco dio a luz a su bebé. A raíz de esto fue que vinieron los altercados.

De acuerdo con recopilaciones de Milenio, en México, desde el pasado 19 de agosto fue que se viralizó el nombre de AimeP3 debido a que un usuario de Facebook, ahora Meta, publicó una imagen en blanco y negro de la influencer, diciendo que había muerto. Lo sorprendente es que la publicación como tal ocurrió apenas unos días después del nacimiento del primer hijo de Marisol.

Como llevaba poco de dar a luz, varios cayeron en la mentira y la falsa noticia se difundió masivamente en las plataformas de interacción social; mientras que unos no creyeron, otros comenzaron a lamentar la supuesta partida de la creadora de contenido mexicana.

¿Cómo reaccionó AimeP3 a su supuesta muerte?

AimeP3 no tuvo de otra que pronunciarse. Debido al alcance que tuvo su falso fallecimiento, la influencer respondió con molestia, ya que no era la primera ocasión en la que los medios locales difunden este tipo de contenido.

Entonces, la mexicana les solicitó a sus seguidores no caer en la desinformación, especialmente porque aunque si bien es cierto que a algunos les parece chistoso, en realidad se trata de su vida.

"Una vez quizá sí por meme, pero una, otra y otra vez ya basta, no se vale jugar con la vida de las personas y menos con la mía", expresó AimeP3.

Adicionalmente, la influenciadora reveló que le hicieron cesárea y se le abrió, pero que "a discuto de muchos sigue viva", ya se encuentra en casa, en reposo y recuperándose.