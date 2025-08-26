María Antonieta de las Nieves habló sobre su estado de salud tras ser hospitalizada: "Gracias a todos"

El nombre de María Antonieta de las Nieves, quien le dio vida al papel de ‘La Chilindrina’ en la producción de 'El Chavo del 8', se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas tras varios rumores compartidos acerca de ser hospitalizada.

Tras varios días de incertidumbre por parte de sus seguidores, la actriz reapareció recientemente a través de sus redes sociales, agradeciendo a quienes se han preocupado por su estado de salud y revelando cómo se encuentra actualmente.

¿Qué dijo María Antonieta de las Nieves acerca de su estado de salud?

Recientemente, María Antonieta de las Nieves compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 700 mil seguidores, un emotivo video en el que revela detalles acerca de su salud y agradece a quienes le han enviado especiales mensajes, expresando las siguientes palabras:

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, añadió María Antonieta.

En el video se evidencia que la actriz que le dio vida al personaje de ‘La Chilindrina’ luce con un buen estado de salud. Además, sorprendió a todos sus seguidores al compartir que una de sus rutinas favoritas en su vida cotidiana es la pintura.

¿Cómo luce María Antonieta de las Nieves tras rumores de su estado de salud? | Foto AFP: Alfredo Estrella

Otro de los puntos que más acaparó la atención mediática de los seguidores de María Antonieta, se trató acerca de sus declaraciones, detallando que está más plena que nunca y disfruta con plenitud realizar obras de arte, argumentando lo siguiente:

“¿Qué tal amigos? Soy María Antonieta de las Nieves, aquí como siempre, estoy haciendo mis dibujos, haciendo las cosas que me gusta hacer. En fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como la estoy pasando yo. Gracias, los quiero mucho”.

¿Cuál fue la razón por la que María Antonieta estuvo hospitalizada?

A raíz del reciente comunicado oficial de María Antonieta, donde aclaró que presentó varias complicaciones de salud, confirmó que la principal razón por la que fue intervenida por especialistas médicos se trató a raíz de una deshidratación que presentó a causa de un bajo nivel de sodio.

La amplia trayectoria de María Antonieta de Las Nieves. | Foto AFP: Alfredo Estrella

Desde luego, miles de seguidores de la intérprete se han sentido entusiasmados al verla estable, pues es clave mencionar que María Antonieta no solo se ha destacado por su participación ‘El Chavo del 8’, sino que también en importantes producciones como: ‘El Chanfle’, ‘Charrito’, ‘Pulgarcito’ y ‘Con permisito dijo Monchito’.