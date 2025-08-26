Patty preocupó al llorar en eliminación de MasterChef y Violeta culpó a David Sanín, ¿por qué?

Este martes 26 de agosto se presentó el capítulo de la octava eliminación de MasterChef Celebrity, 10 años. Seis participantes corrieron el riesgo de decirle adiós a la competencia de cocina del Canal RCN, entre ellas la actriz Patty Grisales.

¿Por qué Patty Grisales quedó 'en blanco' en eliminación de MasterChef Celebrity?

Patty Grisales no se vio beneficiada en el reto de eliminación. Esto porque antes de comenzar, los chefs jurados Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría indicaron que las preparaciones debían tener mantequilla clarificada y, además, algunos debían ajustarse a sabores específicos.

En ese sentido, al comediante David Sanín le tocó tomar la decisión de dar la mantequilla clarificada a sus compañeros, de modo que a Patty le correspondió la de ajo e incluirle sabores asiáticos a su receta. De inmediato, la actriz cambió de semblante porque se derrumbó su idea principal para cocinar.

Durante todo el reto, Patty se mostró confundida y sin rumbo, así que al terminarse el tiempo, se dirigió la lounge (salón) de MasterChef Celebrity y se puso a llorar, acción que preocupó a varios que la fueron a abrazar.

Patty Grisales no sabía qué preparar en la eliminación de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados La toxi costeña ¿La Toxi costeña les pidió disculpas a Karina García y Altafulla?, video causa controversia

¿Qué pasó cuando Patty se puso a llorar en eliminación de MasterChef Celebrity?

Patricia rompió en llanto y Alejandra Ávila fue a apoyarla, mientras le preguntaba sobre los ingredientes que le incorporó a la receta. "Horrible", dijo Grisales.

Ávila confesó que la vio muy afectada, pues se bloqueó en pleno reto de eliminación.

"Me bloqueé, qué te puedo decir; tenía una idea y me llegó una inspiración asiática y quedé loca", confesó Patty.

A verla tan triste, David se acercó a la actriz y le comentó que se equivocó, ya que él no esperaba que se fuese a poner así. La artista aceptó el juego del comediante.

David Sanín en el balcón de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

¿Cuál fue la reacción de Violeta Bergonzi contra David Sanín y qué dijo Patty Grisales?

Pero eso no fue todo, ya que Violeta Bergonzi no dudó en lanzar crudas palabras para Sanín.

"Espero que estés contento con lo que hiciste, David", le comunicó Violeta a David.

Por su parte, el cómico participante aceptó ser "el malo" de este capítulo, pero al fin y al cabo de eso se trata la competencia de cocina.

Artículos relacionados Karina García Karina García sorprendió en video montando a caballo y sin quitarse los tacones

"Los tiempos de Dios son perfectos y si es el tiempo de Dios cuando me trajo acá, también será el tiempo de Dios que yo me vaya", concluyó Patty Grisales.

Recuerda que puedes ver MasterChef Celebrity descargando gratis la app del Canal RCN. Todos los capítulos, haciendo clic aquí.