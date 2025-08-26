Homenaje a Eugenio Baena, papá de ‘La Chechi’, ícono del deporte colombiano | VIDEO

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Homenaje a Eugenio Baena, papá de 'La Chechi', ícono del deporte colombiano

Homenaje a Eugenio Baena, papá de ‘La Chechi’, ícono del deporte colombiano, con minuto de silencio y placa conmemorativa a su legado.

Tatiana Munevar Villamil
Eugenio Baena Calvo: el adiós a una voz que marcó la historia del deporte colombiano

El estadio se llenó de respeto y nostalgia en la previa del juego de vuelta entre Real Cartagena y Millonarios, cuando se rindió un emotivo homenaje al periodista Eugenio Baena Calvo, padre de la múltiple campeona mundial de patinaje, Cecilia ‘La Chechi’ Baena. El minuto de silencio, acompañado de una placa conmemorativa entregada a su hija, destacó el profundo impacto que el comunicador dejó en el periodismo deportivo colombiano.

¿Qué legado dejó Eugenio Baena Calvo, padre de ‘La Chechi’ Baena, en el deporte colombiano?

Eugenio Baena Calvo falleció el 8 de agosto en Cartagena a los 71 años, dejando una huella imborrable en quienes siguieron su carrera durante más de cinco décadas. Su pasión por el fútbol, el béisbol, el boxeo y el patinaje se tradujo en una narrativa única que lo distinguió frente a otros locutores deportivos. Además de periodista, desempeñó roles directivos que fortalecieron el deporte en la Costa Caribe, desde la presidencia de la Liga de Patinaje de Bolívar hasta la dirección del Instituto Departamental de Recreación y Deporte.

¿Cómo vivió Cecilia ‘La Chechi’ Baena el homenaje a su padre Eugenio Baena Calvo?

Conmovida y orgullosa, Cecilia ‘La Chechi’ Baena participó en la ceremonia, realizando el saque de honor y recibiendo la placa que reconocía la trayectoria de su padre. La patinadora reflejó en su expresión la gratitud de una familia que vio en Eugenio no solo a un comunicador ejemplar, sino también a un impulsor de talentos y un mentor que fortaleció la proyección internacional del patinaje colombiano.

¿Cuál fue la trayectoria profesional de Eugenio Baena Calvo, padre de ‘La Chechi’ Baena?

Nacido en Cartagena, Eugenio Baena estudió Derecho por petición familiar, pero su verdadera vocación lo llevó al periodismo radial. Durante 40 años condujo y dirigió el programa Buenos días deportes, destacándose en la narración de grandes eventos internacionales. Su estilo diferente a los métodos clásicos, lo hizo referente del periodismo deportivo y le permitió colaborar con figuras internacionales.

Eugenio Baena Calvo: el adiós a una voz que marcó la historia del deporte colombiano

¿Qué impacto tuvo Eugenio Baena Calvo, padre de ‘La Chechi’ Baena, en el deporte?

Más allá de la radio, Baena contribuyó al desarrollo de atletas y programas deportivos, especialmente en el patinaje, donde formó campeones y consolidó procesos nacionales. Su legado también se reflejó en su vida personal: estuvo casado con Ruth Guzmán de Baena, importante dirigente del deporte en Cartagena, y dejó un ejemplo de dedicación, ética y amor por el deporte que hoy inspira a nuevas generaciones.

El homenaje del Real Cartagena no solo celebró la trayectoria de Eugenio Baena Calvo, sino que también reafirmó su influencia en la comunidad deportiva y en el periodismo colombiano, dejando un recuerdo imborrable de un hombre que hizo del deporte su pasión y su vida.

