Julián Zuluaga es el octavo eliminado de MasterChef Celebrity, así fue la emotiva despedida

Julián Zuluaga le dijo adiós a MasterChef Celebrity, se trató de una de las eliminaciones más conmovedoras.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Julián Zuluaga
Julián Zuluaga es el octavo eliminado de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

El actor Julián Zuluaga fue eliminado de MasterChef Celebrity, 10 años, se convirtió en la octava celebridad que se despide del juego de cocina del Canal RCN.

Aunque no se fue con un mal plato, al más joven de esta temporada de MasterChef no le alcanzó para conquistar el paladar de los chefs, además, por poco y la que resulta eliminada era la presentadora Violeta Bergonzi.

¿Qué plato eliminó a Julián Zuluaga de MasterChef Celebrity, 10 años?

A diferencia de varios de sus compañeros, Julián tuvo la libertad de preparar lo que quisiera con mantequilla clarificada. En ese sentido, llamó a su plato como 'inspiración peruana a la Juli', el cual consistió en una inspiración de causa limeña, pero a su estilo.

Jorge Rausch destacó la salsa y el puré de la receta, pero al pollo le faltó sazón, además, agregó tomates sin procesar. Ante esto, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso concordó en la falta de sazón; ese fue el error del joven artista, que el pollo le quedara simple.

Julián Zuluaga, Claudia Bahamón, Jorge Rausch
Julián Zuluaga presentando su último plato en MasterChef | Foto del Canal RCN.

¿Cómo fue la eliminación de Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity?

Mientras que Valentina, Valeria y Carolina subieron al balcón, Julián y Violeta quedaron en riesgo. Luego de esto, se informó que el eliminado era el actor, pero se hizo un llamado de atención para la presentadora de TV. La encargada de dar la noticia fue la chef mexicana Belén Alonso.

"Fueron los que, evidentemente, cometieron más errores, de muchas maneras, técnica, sabor, presentación, color, están bastante parejos en cuanto a las fallas. Voy a hacer una llamada de atención. Quien abandona las cocinas de MasterChef Celebrity para siempre eres tú, Juli", expresó Belén.

Tras la decisión, Violeta y Julián se abrazaron, el actor lloró y manifestó que se quitó un peso de encima.

Julián Zuluaga, Violeta Bergonzi
Julián Zuluaga fue eliminado y a Violeta Bergonzi le llamaron la atención | Foto del Canal RCN.

¿Cómo se despidieron de Julián Zuluaga tras ser eliminado de MasterChef Celebrity, 10 años?

Las celebridades comentaron que van a extrañar a Julián. Por su parte, Belén dijo que en la vida hay plazos y que lo ve con ojos de hijo y ternura, a la vez que lo invitó a tachar la voz que le dice que él no puede porque es un ser maravilloso.

En la misma línea, Rausch expresó que lo ve con ojos de galán y que se va a convertir en un gran famoso, mientras que, de Zubiría agregó que va a hacer falta su energía bonita.

Finalmente, Claudia Bahamón le habló claro y con amor, pues le dijo a Julián que también lo ve como un hijo, se acercó y lo miró a los ojos para decirle que es valioso y debe creérselo.

En adición, Julián invitó a sus compañeros a que se amen los unos y los otros.

