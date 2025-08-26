Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La IA reveló quién sería el octavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Seis cocineros están en riesgo y la IA predijo quién sería el próximo eliminado de MasterChef Celebrity.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Carolina Sabino, Valentina Taguado, Julián Zuluaga, Violeta Vergonzi, Patty Grisales y Valeria Aguilar.
La Inteligencia Artificial reveló el posible eliminado de MasterChef Celebrity | Foto Canal RCN

La octava eliminación llega a MasterChef Celerbrity. Seis participantes corren el riesgo de abandonar la cocina más importante de Colombia.

¿Quiénes son los participantes que se encuentran en riesgo de eliminación de MasterChef Celebrity?

Tras la destacada preparación de Alejandra Ávila y Raúl Ocampo, en la que la salsa fue la protagonista, seis participantes quedaron en riesgo de eliminación.

Los nombres de los concursantes en esta situación son: Valentina Taguado, Valeria Aguilar, Violeta Vergonzi, Julián Zuluaga, Carolina Sabino y Patty Grisales.

Esta sería la octava eliminación del programa. Hasta el momento, las celebridades que ya han dejado la competencia son: Yesenia Valencia, Rodrigo Candamil, René Higuita, Luly Bossa, Andrea Guzmán, Mario Yepes y Jorge Herrera.

¿Quién será el octavo eliminado de MasterChef Celebrity, según la IA?

Luego de que se hiciera un análisis respectivo de todos los participantes en riesgo, la Inteligencia Artificial reveló quién sería el octavo eliminado de la cocina más importante de Colombia.

Basándonos en el desempeño reciente y la consistencia en la cocina, la octava eliminación de MasterChef Celebrity podría recaer en Julián Zuluaga o Violeta Vergonzi, ya que ambos han mostrado preparaciones más irregulares que otros participantes, mientras que concursantes como Valentina Taguado, Valeria Aguilar, Carolina Sabino y Patty Grisales han tenido actuaciones más estables que podrían salvarlos esta vez.

Julián Zuluaga, Violeta Vergonzi
La IA reveló los posibles eliminados de MasterChef Celebrity | Foto Canal RCN

¿Quiénes fueron los participantes que se salvaron en MasterChef Celebrity?

Alejandra Ávila deslumbró a los jueces con un pastel de pollo acompañado de una original salsa BBQ de bocadillo, mientras que Raúl Ocampo sorprendió con una intensa salsa picante elaborada con pimentón y chiles.

El nivel de sabor y creatividad en ambas preparaciones cautivó al jurado, al punto de que los dos participantes fueron declarados salvados en este reto.

Claramente, los jueces quedaron sorprendidos con el nivel de la competencia y la elaboración de las salsas de los cocineros. De hecho, Carolina Acevedo, quien fue invitada en el reto de salvación, destacó el nivel culinario de todos los participantes y resaltó su compromiso por la cocina.

No pierdas ningún capítulo de MasterChef Celebrity 10 años a través del Canal RCN y por la App.

