Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alejandra Ávila y Raúl Ocampo se salvan en MasterChef: alguno de estos 6 participantes será eliminado

Mientras que Alejandra y Raúl aseguraron una semana más en MasterChef Celebrity, otros corren el riesgo de la octava eliminación.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
MasterChef Celebrity, 10 años
Alejandra Ávila y Raúl Ocampo se salvan en MasterChef: alguno de estos 6 participantes será eliminado | Foto del Canal RCN.

Luego de un reto de salvación que contó con la visita de la actriz Carolina Acevedo, ganadora de MasterChef Celebrity 2025, los jurados chef Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso tomaron la decisión de salvar a dos participantes; algo que rara vez ocurre.

El reto de salvación, el cual es determinante para no estar en riesgo de la octava eliminación de MasterChef Celebrity, 10 años, consistió en realizar dos salsas junto a alguna preparación para untar.

Artículos relacionados

Uno por uno, los participantes fueron llamados al atril. Tras la degustación de los platos, los ganadores de la salvación fueron Raúl Ocampo y Alejandra Ávila.

¿Con qué platos Alejandra Ávila y Raúl Ocampo se salvaron de la eliminación de MasterChef Celebrity?

Mientras que Alejandra Ávila preparó un plato que llamó 'Ensalsa...dos', que consistió en un pastel de pollo con ricota y parmesano, salsa BBQ de bocadillo con tequila y una mayonesa con pepinillos, miel y mostaza; Raúl Ocampo hizo un plato que catalogó como 'Perreito MC de MasterChef', el cual fue una salsa picante con pimentón y chiles, también una salsa de tamarindo con vinagre de arroz y aceite de sésamo.

Entre los puntos a favor, la chef Belén se sorprendió con Raúl porque aseguró que la hizo sentirse en su casa en México, mientras que, Alejandra demostró poder realizar distintas preparaciones en tiempo récord.

Artículos relacionados

Así las cosas, Raúl y Alejandra se quitaron el delantal negro y subieron al balcón, lo que significa que se salvaron del reto de eliminación y aseguraron una semana más en el formato culinario del Canal RCN.

Alejandra Ávila, Raúl Ocampo
Alejandra Ávila y Raúl Ocampo se salvaron de la octava eliminación de MasterChef | Foto del Canal RCN.

¿Quiénes corren riesgo en la octava eliminación de MasterChef Celebrity, 10 años?

Tras salvarse Alejandra Ávila y Raúl Ocampo, se definió el grupo de celebridades que corre el riesgo en la octava eliminación de MasterChef Celebrity, 10 años.

Entonces, el próximo eliminado del juego de cocina se encuentra entre los participantes: Carolina Sabino, Valentina Taguado, Julián Zuluaga, Violeta Vergonzi, Patty Grisales y Valeria Aguilar.

MasterChef Celebrity
Se acerca una nueva eliminación de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Como se mencionó, la eliminación será la número ocho de MasterChef. Las celebridades que ya salieron son: Yesenia Valencia, Rodrigo Candamil, René Higuita, Luly Bossa, Andrea Guzmán, Mario Yepes y Jorge Herrera.

Puedes ver todos los capítulos de MasterChef Celebrity, 10 años, gratis a través de la app del Canal RCN. Para descargarla, dar clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Carolina Sabino, Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

Belén Alonso dio ácido comentario a Carolina Sabino y le pidió perdón en MasterChef: la actriz lloró

Belén Alonso despertó la tristeza en Carolina Sabino, puesto que a la actriz ha estado tambaleando en MasterChef Celebrity.

Belén Alonso, Violeta Vergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Belén Alonso le dijo de frente a Violeta Vergonzi que fuese más delicada en MasterChef Celebrity

Belén Alonso fue directa con Violeta Vergonzi en pleno reto de salvación de MasterChef Celebrity, así reaccionó la presentadora.

Carolina Acevedo MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Acevedo volvió a MasterChef Celebrity y su reacción llamó la atención: "Es horrible"

Carolina Acevedo ganó MasterChef Celebrity 2023. En su temporada, fue una celebridad de amores y desacuerdos.

Lo más superlike

Christian Nodal dedica a Ángela Aguilar la misma canción que antes interpretó a Cazzu y Belinda Christian Nodal

Nodal dedica a Ángela Aguilar la misma canción que antes cantó a Belinda y Cazzu | VIDEO

Nodal dedicó a Ángela Aguilar la misma canción que en el pasado interpretó para Belinda y Cazzu, generando reacciones y comparaciones en redes.

Comer entre 2 y 4 horas antes del ejercicio ayuda a mejorar el rendimiento físico. Salud

¿Cuál es el mejor momento para comer antes y después de entrenar?

Silvestre Dangond Silvestre Dangond

El gesto inesperado de un fan por cumplir el sueño de ver a Silvestre Dangond en vivo | VIDEO

Pepe Aguilar dedicó canción a migrantes latinos Pepe Aguilar

¿Cuánto dinero tiene Pepe Aguilar? Este es el valor real de su fortuna

Shakira Shakira

Estos serían los exorbitantes ingresos de Shakira en su gira mundial: ¡rompió récord!