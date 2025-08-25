Alejandra Ávila y Raúl Ocampo se salvan en MasterChef: alguno de estos 6 participantes será eliminado

Luego de un reto de salvación que contó con la visita de la actriz Carolina Acevedo, ganadora de MasterChef Celebrity 2025, los jurados chef Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso tomaron la decisión de salvar a dos participantes; algo que rara vez ocurre.

El reto de salvación, el cual es determinante para no estar en riesgo de la octava eliminación de MasterChef Celebrity, 10 años, consistió en realizar dos salsas junto a alguna preparación para untar.

Uno por uno, los participantes fueron llamados al atril. Tras la degustación de los platos, los ganadores de la salvación fueron Raúl Ocampo y Alejandra Ávila.

¿Con qué platos Alejandra Ávila y Raúl Ocampo se salvaron de la eliminación de MasterChef Celebrity?

Mientras que Alejandra Ávila preparó un plato que llamó 'Ensalsa...dos', que consistió en un pastel de pollo con ricota y parmesano, salsa BBQ de bocadillo con tequila y una mayonesa con pepinillos, miel y mostaza; Raúl Ocampo hizo un plato que catalogó como 'Perreito MC de MasterChef', el cual fue una salsa picante con pimentón y chiles, también una salsa de tamarindo con vinagre de arroz y aceite de sésamo.

Entre los puntos a favor, la chef Belén se sorprendió con Raúl porque aseguró que la hizo sentirse en su casa en México, mientras que, Alejandra demostró poder realizar distintas preparaciones en tiempo récord.

Así las cosas, Raúl y Alejandra se quitaron el delantal negro y subieron al balcón, lo que significa que se salvaron del reto de eliminación y aseguraron una semana más en el formato culinario del Canal RCN.

Alejandra Ávila y Raúl Ocampo se salvaron de la octava eliminación de MasterChef | Foto del Canal RCN.

¿Quiénes corren riesgo en la octava eliminación de MasterChef Celebrity, 10 años?

Tras salvarse Alejandra Ávila y Raúl Ocampo, se definió el grupo de celebridades que corre el riesgo en la octava eliminación de MasterChef Celebrity, 10 años.

Entonces, el próximo eliminado del juego de cocina se encuentra entre los participantes: Carolina Sabino, Valentina Taguado, Julián Zuluaga, Violeta Vergonzi, Patty Grisales y Valeria Aguilar.

Se acerca una nueva eliminación de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Como se mencionó, la eliminación será la número ocho de MasterChef. Las celebridades que ya salieron son: Yesenia Valencia, Rodrigo Candamil, René Higuita, Luly Bossa, Andrea Guzmán, Mario Yepes y Jorge Herrera.

