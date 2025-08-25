Nodal dedica a Ángela Aguilar la misma canción que antes cantó a Belinda y Cazzu | VIDEO

Las redes sociales volvieron a poner bajo la lupa al cantante mexicano Christian Nodal, luego de que circulara un video donde interpreta junto a Ángela Aguilar una de las baladas más emblemáticas de Joan Sebastián. Lo que parecía un momento romántico en pareja se convirtió en el centro de un debate que recordó a sus anteriores relaciones.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocidos influencers anunciaron el fallecimiento de su hijo: “Fuiste mi amado bebito”

¿Por qué Christian Nodal, Ángela Aguilar, Belinda y Cazzu están en la conversación?

La pieza musical elegida para el íntimo momento fue ‘Eso y Más’, una letra cargada de amor que Nodal ya había interpretado públicamente en ocasiones anteriores. Lo que captó la atención de los internautas fue que esa misma canción ya había sido dedicada tanto a Belinda como a Cazzu en diferentes etapas de su vida.

¿Cómo dedicó Nodal ‘Eso y Más’ a Belinda y Cazzu antes que a Ángela Aguilar?

El primer registro de esta dedicatoria se remonta a la época en la que Nodal y Belinda eran pareja. Durante una celebración especial, el cantante tomó su guitarra y le interpretó el tema, gesto que en su momento fue visto como una prueba de amor.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso tiktoker de 28 años falleció tras caer su vehículo por una pendiente

Años más tarde, ya con Cazzu en su vida, el sonorense volvió a recurrir a la misma canción durante uno de sus conciertos. En esa ocasión, además de cantarla, expresó palabras que conmovieron al público, asegurando que la argentina había sido clave para devolverle la ilusión.

¿Qué reacción provocó el momento de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Cuando el video junto a Ángela Aguilar salió a la luz, muchos seguidores no tardaron en señalar el patrón. Los comentarios en plataformas como TikTok e Instagram hicieron comparaciones entre las tres dedicatorias, mientras algunos recordaban que para Nodal este tema parece ser una especie de himno personal para expresar afecto.

¿Es ‘Eso y Más’ una canción especial para Nodal, Ángela Aguilar, Belinda y Cazzu?

Aunque para el público pueda parecer repetitivo, lo cierto es que ‘Eso y Más’ es una de las obras más queridas de Joan Sebastian y ha sido interpretada por múltiples artistas. En el caso de Christian Nodal, su vínculo con la letra parece trascender relaciones específicas, convirtiéndose en un gesto recurrente que genera tanto ternura como controversia.

Artículos relacionados Greeicy Greeicy Rendón y Lina Tejeiro divierten a sus fans con un tierno video

En definitiva, lo que comenzó como una serenata privada para Ángela Aguilar terminó alimentando la conversación sobre cómo Christian Nodal vive y expresa el amor, manteniendo viva la curiosidad de sus seguidores.