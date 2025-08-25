Greeicy Rendón y Lina Tejeiro divierten a sus fans con un tierno video

Las redes sociales se llenaron de ternura y risas luego de que Greeicy Rendón sorprendiera con un clip junto a su gran amiga Lina Tejeiro. Ambas actrices y la cantante, conocidas por su autenticidad y carisma, compartieron un momento cotidiano que rápidamente se volvió viral, demostrando que su complicidad sigue intacta después de más de una década de amistad.

¿Cómo lograron Greeicy Rendón y Lina Tejeiro emocionar a sus seguidores?

El video muestra diferentes instantes de un día compartido entre las dos artistas: saludos cargados de energía, ocurrencias que desatan carcajadas, paseos al aire libre, consejos de belleza y, finalmente, una despedida que muchos calificaron como nostálgica. En la publicación, Greeicy escribió: “Siempre habrá alguien con tu misma locura 👯‍♀️ Rajisaludo Flow”, una frase que sus seguidores tomaron como símbolo de la complicidad que caracteriza a esta amistad.

¿Qué une a Greeicy Rendón y Lina Tejeiro desde hace tantos años?

La relación entre ellas nació en 2010, cuando coincidieron en una producción televisiva colombiana. Desde entonces, la conexión fue inmediata y se convirtió en un lazo inseparable. A lo largo de los años, Greeicy Rendón y Lina Tejeiro han demostrado que su vínculo va más allá del mundo artístico, pues se apoyan mutuamente en proyectos personales y profesionales, siendo ejemplo de lealtad y compañerismo.

¿Cómo reaccionaron los fans al video de Greeicy Rendón y Lina Tejeiro?

Los comentarios no tardaron en inundar la publicación. Miles de seguidores resaltaron la naturalidad y espontaneidad de ambas, además de destacar lo inspirador que resulta ver a dos mujeres talentosas compartir una amistad tan sólida. Los ‘likes’ se multiplicaron en cuestión de horas, confirmando que esta dupla tiene una conexión especial con su público.

¿Qué impacto tiene esta complicidad entre Greeicy Rendón y Lina Tejeiro en sus carreras?

La química entre las dos artistas no solo fortalece su relación personal, sino que también potencia su presencia en el medio del entretenimiento. Greeicy Rendón, que acaba de estrenar su canción Quiero +, encontró en Lina Tejeiro la mejor cómplice para darle un giro divertido a la promoción de su música. Los fans, por su parte, celebran cada aparición conjunta, convencidos de que su amistad seguirá regalando momentos memorables en la pantalla y en la vida real.