Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Greeicy Rendón y Lina Tejeiro divierten a sus fans con un tierno video

Greeicy Rendón y Lina Tejeiro desataron risas y ternura con un video que conquistó a sus seguidores y reafirmó la complicidad que las une desde hace años.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
La complicidad de Greeicy Rendón y Lina Tejeiro enternece a sus seguidores
La complicidad de Greeicy Rendón y Lina Tejeiro enternece a sus seguidores

Las redes sociales se llenaron de ternura y risas luego de que Greeicy Rendón sorprendiera con un clip junto a su gran amiga Lina Tejeiro. Ambas actrices y la cantante, conocidas por su autenticidad y carisma, compartieron un momento cotidiano que rápidamente se volvió viral, demostrando que su complicidad sigue intacta después de más de una década de amistad.

Artículos relacionados

¿Cómo lograron Greeicy Rendón y Lina Tejeiro emocionar a sus seguidores?

El video muestra diferentes instantes de un día compartido entre las dos artistas: saludos cargados de energía, ocurrencias que desatan carcajadas, paseos al aire libre, consejos de belleza y, finalmente, una despedida que muchos calificaron como nostálgica. En la publicación, Greeicy escribió: “Siempre habrá alguien con tu misma locura 👯‍♀️ Rajisaludo Flow”, una frase que sus seguidores tomaron como símbolo de la complicidad que caracteriza a esta amistad.

Artículos relacionados

¿Qué une a Greeicy Rendón y Lina Tejeiro desde hace tantos años?

La relación entre ellas nació en 2010, cuando coincidieron en una producción televisiva colombiana. Desde entonces, la conexión fue inmediata y se convirtió en un lazo inseparable. A lo largo de los años, Greeicy Rendón y Lina Tejeiro han demostrado que su vínculo va más allá del mundo artístico, pues se apoyan mutuamente en proyectos personales y profesionales, siendo ejemplo de lealtad y compañerismo.

¿Cómo reaccionaron los fans al video de Greeicy Rendón y Lina Tejeiro?

Los comentarios no tardaron en inundar la publicación. Miles de seguidores resaltaron la naturalidad y espontaneidad de ambas, además de destacar lo inspirador que resulta ver a dos mujeres talentosas compartir una amistad tan sólida. Los ‘likes’ se multiplicaron en cuestión de horas, confirmando que esta dupla tiene una conexión especial con su público.

Artículos relacionados

¿Qué impacto tiene esta complicidad entre Greeicy Rendón y Lina Tejeiro en sus carreras?

La química entre las dos artistas no solo fortalece su relación personal, sino que también potencia su presencia en el medio del entretenimiento. Greeicy Rendón, que acaba de estrenar su canción Quiero +, encontró en Lina Tejeiro la mejor cómplice para darle un giro divertido a la promoción de su música. Los fans, por su parte, celebran cada aparición conjunta, convencidos de que su amistad seguirá regalando momentos memorables en la pantalla y en la vida real.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Cuál fue la evolución actoral de Rupert Grint? Celebrities

¿A qué se dedicó Rupert Grint tras el fin de Harry Potter? Así fue su evolución actoral

Rupert Grint, recordado como Ron Weasley en Harry Potter, cumplió 37 años y sorprendió con sus proyectos y carrera actual.

Martha Isabela Bolaños en La casa de los famosos Colombia 2024. Martha Isabel Bolaños

Martha Isabel Bolaños habló sin filtros sobre su vida amorosa, ¿está soltera?

La actriz Martha Isabel Bolaños confirmó si actualmente se encuentra en una relación sentimental.

Este es el acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: así sería el millonario acuerdo prenupcial que firmaron

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez firmaron un acuerdo prenupcial con cifras millonarias y beneficios para la modelo.

Lo más superlike

Comer entre 2 y 4 horas antes del ejercicio ayuda a mejorar el rendimiento físico. Salud

¿Cuál es el mejor momento para comer antes y después de entrenar?

Alimentarse en el momento adecuado es clave para rendir mejor al entrenar. Expertos explican qué comer antes y después del ejercicio.

Silvestre Dangond Silvestre Dangond

El gesto inesperado de un fan por cumplir el sueño de ver a Silvestre Dangond en vivo | VIDEO

Pepe Aguilar dedicó canción a migrantes latinos Pepe Aguilar

¿Cuánto dinero tiene Pepe Aguilar? Este es el valor real de su fortuna

Carolina Sabino y Ricardo Vesga MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino se molestó con Ricardo Vesga por falta de liderazgo: “Los ojos me hicieron chispitas”

Shakira Shakira

Estos serían los exorbitantes ingresos de Shakira en su gira mundial: ¡rompió récord!