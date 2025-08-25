Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿A qué se dedicó Rupert Grint tras el fin de Harry Potter? Así fue su evolución actoral

Rupert Grint, recordado como Ron Weasley en Harry Potter, cumplió 37 años y sorprendió con sus proyectos y carrera actual.

¿Cuál fue la evolución actoral de Rupert Grint?
Rupert Grint sorprendió con sus proyectos y carrera actual / (Foto de AFP)

Muchos recuerdan a Rupert Grint por ser el actor que alcanzó fama internacional gracias a su papel como Ron Weasley en la saga Harry Potter. Hoy, a sus 37 años, su trayectoria sigue siendo objeto de interés en la industria cinematográfica.

¿Cómo fue la transformación de Rupert Grint desde Harry Potter hasta hoy?

Tras el final de la saga en 2011, Grint eligió un camino distinto al de sus compañeros. Optó por producciones más pequeñas en cine y televisión, donde exploró personajes alejados de ese universo mágico que tanto recorrió en su infancia y adolescencia.

¿Cómo ha sido la transformación profesional de Rupert Grint?
Así fue la transformación profesional de Rupert Grint / (Foto de AFP)

En los últimos años, ha destacado en la serie Servant y en la película Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan, confirmando que su talento puede adaptarse a distintos géneros. Este giro le permitió consolidarse como un actor versátil, capaz de reinventarse más allá de Ron Weasley y de mantener su carrera en diversos campos.

¿Qué proyectos marcaron la carrera de Rupert Grint después de Harry Potter?

Además de actuar en cine independiente, Rupert apostó por la televisión y el teatro. Destacó en series como Snatch, Sick Note y The ABC Murders, hasta encontrar en Servant (2019-2023) uno de sus papeles más aplaudidos. También regresó al universo mágico en el especial Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts y sorprendió en la antología Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities.

En cuanto al terreno musical, protagonizó videos como Lego House (2011) y A Little More (2025), ambos de Ed Sheeran. Luego de más de una década de su primera colaboración, ambos retomaron esa unión creativa que despertó la nostalgia de quienes lo recuerdan como el joven mago de Hogwarts.

El video combina de humor y drama, muestra a Grint en un papel cargado de ironía, lo que, según internautas, refuerza su capacidad para adaptarse a proyectos distintos y mantenerse en tendencia.

¿Qué papel ocupa Rupert Grint en la industria del entretenimiento actual?

A sus 37 años, Rupert Grint ha logrado diversificar su carrera entre cine, televisión y teatro. Los seguidores resaltan que, lejos de quedar encasillado, ha sabido reinventarse y elegir proyectos que lo mantienen vigente en la industria internacional.

Rupert Grint ha logrado diversificar su carrera
Rupert Grint ejerce su carrera entre cine, televisión y teatro / (Foto de AFP)

Aunque el actor es recordado por haber crecido frente a millones de espectadores en Harry Potter, también lo es por construir un camino propio que lo proyecta como un actor versátil y en constante evolución.

