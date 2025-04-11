Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ana del Castillo arremetió contra Yina Calderón en pleno concierto, esto dijo

En compañía de Andrea Valdiri, la cantante Ana del Castillo generó revuelo al despacharse en contra de Yina Calderón.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colomba 2025 - Ana del Castillo llega a la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos.
Esto dijo Ana del Castillo contra Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Aunque han pasado varias semanas desde que se llevó a cabo Stream Fghters, el evento en el que Yina Calderón decidió retirarse en medio de su enfrentamiento contra Andrea Valdiri, todavía sigue dando de qué hablar en redes sociales.

¿Qué pasó entre Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Tras el incidente que se convirtió en tendencia y que ocurrió el pasado 18 de octubre, nuevamente volvió a estar en el centro de la conversación luego de que Valdiri junto a Ana del Castillo arremetieran en contra de la empresaria de fajas.

En el video que rápidamente empezó a circular en las plataformas digitales, se puede observar a la cantante y creadora de contenido sobre un escenario en el que juntas dejaron en evidencia lo que piensan de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Ana del Castillo sobre Yina Calderón?

Por su parte, la intérprete vallenata, fiel a su personalidad, se declaró 'Team Machi' y lanzó comentarios despectivos en contra de Yina en la que la acusó de "tarasca y re fea".

Ana del Castillo llega a la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos.
Ana del Castillo se fue contra Yina Calderón, esto dijo. Foto | Canal RCN.

En cuanto a Andrea, insistió en medio de la algarabía del público que, pese a su renuncia sí se llevó su "muñ3quera", insistiendo en que "costeño es costeño pa' que se respete", comentario que desató una ola gritos entre los asistentes.

¿Cómo reaccionó el público frente a las declaraciones de Ana del Castillo contra Yina Calderón?

Como era de esperarse, la situación generó todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes dejaron ver su opinión sin filtros sobre lo sucedido.

"Yina por allá en RD y estas no la han superado", "Yina las atormenta en dos microsegundos", "Valdiri el tormento tuyo es Yina Calderón", "Yina ni está en Colombia", son algunos de los comentarios que escribieron los usuarios.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colomba 2025.
Ana del Castillo arremetió contra Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Ana del Castillo arremetió contra Yina Calderón?

Las declaraciones de la cantante en contra Calderón, llegan luego de que esta última tomara la decisión de retirarse de la p3lea que tenía programada con Valdiri, situación que fue blanco de críticas, especialmente porque horas después, Yina se burló de su contrincante y aseguró que, contrario a lo que todos pensaban, ella sí logró su objetivo: ser el foco de atención.

 

