Valentino compartió un video apoyando a Aída Merlano y causa revuelo total

El video de Valentino Lázaro en defensa de Aída Victoria tras su separación con Juan David Tejada se volvió viral y desató opiniones divididas.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Valentino lanzó un video que muchos tomaron como defensa directa a Aída Victoria.
Valentino lanzó un video que muchos tomaron como defensa directa a Aída Victoria. Foto Canal RCN

La ruptura entre Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada sigue siendo el tema del momento en redes sociales, y varios creadores de contenido han comenzado a tomar postura, como es el caso de Valentino Lázaro.

¿Qué dijo Valentino en su video?

Valentino publicó un video que comenzó como un trend común, ese en el que la persona cambia de vestuario o look con un movimiento, y añadió un mensaje que muchos interpretaron como indirecta directa en defensa de Aída.

“Siempre seré yo el problema cuando un hombre o mujer quiera hacer conmigo lo que quiera, siempre seré esta reina”.

Acto seguido, el cambio de plano muestra un fragmento de una reciente publicación de Aída Victoria en el que generó polémica y dio inicio a toda la disputa que ha tenido con su expareja, generando sorpresa, risas, y por supuesto, polémica.

La frase, para muchos, fue un mensaje de respaldo a Aída, insinuando que ella no permite que la manipulen ni que la pasen por encima, y que, si defender su dignidad la hace ver como “la problemática”, pues lo es con orgullo.

¿Por qué está tan fuerte el chisme entre Aída y Juan David?

Desde que la pareja confirmó su separación, ambos han usado sus redes para exponer su versión de los hechos, como Aída que ha contado que vivió momentos complicados durante el embarazo y posparto, asegurando que asumió prácticamente sola la llegada de su hijo Emiliano.

Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada
Juan David Tejada reaparece en medio de disputas con Aida Victoria Merlano | Foto del Canal RCN y Freepik.

Juan David Tejada, también conocido como "El Agropecuario" ha dicho que algunas cosas deben aclararse porque no todo sería como se cuenta, en redes, usuarios y figuras digitales han opinado de lado y lado, creando una conversación llena de emociones, críticas y muestras de apoyo.

¿Cómo reaccionó la gente al video de Valentino?

Algunos aplaudieron su lealtad hacia Aída, resaltando que ella siempre ha sido polémica, pero auténtica y firme, y otros lo criticaron por “avivar más el drama” y meterse en una discusión que no es suya.

Valentino Lázaro defiende a Aida Victoria
Valentino Lázaro defiende a Aida Victoria por cambiar de novio tan rápido. (Fotos: Canal RCN)

Lo que sí quedó claro es que Valentino no teme mostrar de qué lado está, pues en más de una ocasión ha defendido a Aída, argumentando que ella tiene derecho a cambiar de pareja las veces que quiera y que no tolera faltas de respeto ni injusticias.

Por ahora, Valentino dejó claro que el “qué dirán” no va a detener su forma de pensar y expresarse, así como tampoco detuvo a Aída en su vida amorosa ni personal.

