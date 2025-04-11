Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón le habría dedicado polémica canción a Karina García: "la de las feas"

En un reciente video, Yina Calderón junto a una de sus compañeras, también aprovechó para advertir sus planes de hacer complot.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
La presencia de Yina Calderón en 'La Mansión de Luinny' sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues fiel a su personalidad la creadora de contenido ha protagonizado varios conflictos al interior del reality de convivencia.

¿Cuál fue la canción que Yina Calderón le habría dedicado a Karina García?

En medio de una conversación con Gailen, también habitante de 'La mansión de Luinny?,' la colombiana no dejó pasar la oportunidad para recordar una canción de una icónica canción de la novela 'Patito Feo'.

"La de nosotras es la de las feas", dijo Yina quien más tarde empieza a cantar lo siguiente junto a su compañera, "No no no no queremos no, ser tan huecas como las divinas, sí sí sí, queremos sí, dar siempre lo mejor", entonaron ambas participantes.

Así mismo, las dos recordaron que esa no es la única canción que tienen, pues en días anteriores compusieron otra canción en la que hacen alusión a que son villanas, pero "no son tan malas".

La interpretación inicial sobre las feas, fue asociado por muchos como una indirecta hacia Karina García,quien, en este caso, sería parte del grupo de las "divinas".

¿Yina Calderón dedicó canción a Karina García? Esto sucedió

Además de interpretar la mencionada canción, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, no perdió la oportunidad para insinuarle a la dominicana que ambas deberían hacer una alianza.

"Sabes que deberíamos hacer nosotras dos, unirnos y hacerle la vida imposible a todos", dijo la empresaria de fajas dejando claro cuáles son sus planes en la competencia.

Frente a la sorpresiva propuesta de su compañera, Gailen le respondió entre risas y le hizo saber lo que piensa sobre ella, dejando claro que la percibe como la gran villana de la temporada.

¿Cómo ha sido la participación de Yina Calderón en 'La mansión de Luinny'?

Tal y como sucedió durante su participación en el reality de convivencia del Canal RCN, Calderón se ha caracterizado por ser una de las competidoras más polémicas de este programa que se lleva a cabo en República Dominicana, pues desde su ingreso ha tenido varias confrontaciones contra Chelsy Bautista en las que han dejado claras sus diferencias.

En cuanto a Gailen, cabe señalar que ella también ha estado envuelta en conflictos con Karina García, los cuales han demostrado que su relación al interior de la mansión no es la mejor.

