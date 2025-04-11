¿Paola Jara reveló la fecha exacta del nacimiento de su hija? Un detalle emocionó a sus fans

La reconocida cantante de música popular Paola Jara sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir la fecha exacta en la que su primera hija con el artista Jessi Uribe podría nacer. La pareja de artistas ha expresado su emoción en diversas ocasiones, y el gran día está pronto a llegaría.

¿Cuándo nacerá la primera hija de Paola Jara y Jessi Uribe? Esto fue lo que contó la cantante.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara reveló a sus fans una fecha exacta relacionada con su primera hija, Emilia. Un dato que sin duda emocionó a los internautas, quienes lo asociaron con el nacimiento de la bebé.

Paola Jara disfruta sus últimos días de embarazo mientras espera a Emilia. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, aunque Emilia sí está próxima a llegar al mundo, todo parece indicar que la fecha mencionada por Paola Jara hace alusión al lanzamiento musical que le dedica a su hija, pues el sencillo lleva su nombre.

“Dos días para EMILIA. 6 DE NOVIEMBRE. Pendientes a mis historias para que sean los primeros en ver el video oficial.”

Así, la pareja continúa manteniendo en reserva la fecha exacta del nacimiento de su bebé, aunque en entrevistas anteriores mencionaron que sería a mediados de noviembre.

De esta forma, los internautas no solo podrán disfrutar de un nuevo lanzamiento musical inspirado en esta etapa de vida de los cantantes, sino que también conocerán muy pronto la llegada de Emilia.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Paola Jara sobre Emilia?

Aunque el anuncio de Paola Jara hacía alusión al lanzamiento de su próximo sencillo junto a Jessi Uribe en honor a su hija Emilia, los seguidores de la pareja se mostraron emocionados al saber que además de nueva música, pronto podrán conocer a la primera hija de los artistas.

Paola Jara comparte detalles de los días previos al nacimiento de su hija. (AFP / Romain Maurice)

De esta manera, comentarios como: “esperándola con ansias”, “Ya casi nace tu gran bendición mi Pao te admiro”, “Hermosa Paola. Dios la cuide y siga bendiciendo siempre. Éxitos asegurados siempre para ustedes”, “Que barriguita tan hermosa ya falta poco para conocerte princesa Emilia eres el mejor regalo q le diste a estos padres talentosos los admiro mi Pao”, fueron algunos de los más destacados.