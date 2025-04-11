Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vanessa Pulgarín recibió la banda oficial de Colombia en Miss Universo: usó imponente atuendo

Vanessa Pulgarín espera representar a Colombia de la mejor forma en Miss Universo 2025, le dieron su banda en Tailandia.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín recibió la banda oficial de Colombia en Miss Universo | Foto del Canal RCN.

Arrancó la competencia de Miss Universo 2025, así que la representante de Colombia, la reina antioqueña Vanessa Pulgarín, arribó a Tailandia, lugar en el que se llevará a cabo la elección y coronación de la mujer más bella de todo el mundo.

Vanessa Pulgarín se perfila como una de las favoritas, lo que implica que su compromiso es aún mayor. La Miss Universe Colombia aseguró que se trata de un sueño en el que ha trabajado por años, así que espera no defraudar al país que le ha dado todo.

¿Cómo lució Vanessa Pulgarín con la banda oficial de Colombia en Miss Universo 2025?

La joven ya está impactando en Tailandia. Con diferentes trajes, Pulgarín ha venido mostrando la sofisticación que la caracteriza, a la vez que dejando claro que es una de las competidoras más fuertes de esta edición de Miss Universo.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín ya está en Tailandia | Foto del Canal RCN.

En efecto, la reina se llevó todos los elogios en un reciente post que subió a redes sociales, ya que lució un brillante vestido acompañado de la banda que la acredita como la representante oficial de Colombia en el importante certamen de belleza.

Sí, Vanessa Pulgarín hizo pública su participación en Tailandia. Para ello, utilizó un largo vestido lleno de brillos en el que predominó el color verde esmeralda, lo complementó que con sandalias, joyería elegante y su cabello totalmente recogido.

"Oficialmente, somos Colombia en Miss Universo", dice la descripción de las diversas fotografías.

 

¿Cuándo es Miss Universo 2025?

Con la banda, en la que dice el nombre de Colombia, Vanessa Pulgarín empezó la competencia en Tailandia.

Durante cada día de concentración, lo que debe hacer la soberana de todos los colombianos es demostrar su talento, ganar la confianza del público y jurados, a la vez que desarrollar impacto escénico, capacidad oral, entre otros ítems.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín participó en Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Para este año 2025 Miss Universo llega su edición número 74. La fecha de la elección y coronación de la próxima Miss Universo es el próximo 21 de noviembre, en el Impact Arena en Pak Kret (Tailandia).

