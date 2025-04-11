Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ornella Sierra fue vista muy cariñosa con un empresario barranquillero ¿De quién se trata?

Videos, abrazos y hasta un posible beso han encendido rumores de romance entre Ornella Sierra y un empresario barranquillero que tiene a sus seguidores emocionados.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ornella Sierra fue vista muy cercana al empresario Humberto Vargas en una fiesta de disfraces.
Ornella Sierra fue vista muy cercana al empresario Humberto Vargas en una fiesta de disfraces. Foto Canal RCN/Freepik

Desde hace varias semanas, los seguidores de Ornella Sierra venían tejiendo teorías sobre un posible nuevo capítulo en su vida sentimental especialmente después de que fuera vista acompañada de un reconocido empresario barranquillero.

Artículos relacionados

¿Quién es el hombre con el que relacionan a Ornella Sierra?

Se trata de Humberto Vargas, ingeniero mecánico y empresario del sector de eventos, su nombre había sonado con insistencia entre los seguidores que intentaban descifrar quién podría ser la persona que habría conquistado el corazón de Ornella.

Y aunque no hay una confirmación oficial, el contenido que ha salido a la luz parece hablar por sí solo, pues los videos que han estado rotando en distintas plataformas muestran a Ornella y a Humberto en una fiesta de disfraces, compartiendo y coqueteando.

 

En uno de los videos, ella aparece abrazándolo, y en otro se observa lo que muchos interpretaron como un beso, suficiente para encender la conversación en redes, además, el rumor aumentó cuando se conoció que ambos asistieron a una celebración de Halloween con disfraces inspirados en Toy Story.

Artículos relacionados

¿Qué dicen los seguidores de Ornella Sierra sobre este posible romance?

Como suele ocurrir con figuras reconocidas, la respuesta del público no se hizo esperar y entre los comentarios abundan mensajes celebrando lo que podría ser un nuevo comienzo en la vida personal de Ornella.

Sin embargo, también hay quienes prefieren ser más cautelosos, recordando que la creadora ha mantenido en ocasiones anteriores una postura discreta respecto a su vida amorosa, y aunque los indicios son claros, aún falta una declaración directa.

Artículos relacionados

¿Un nuevo capítulo para Ornella Sierra en el amor?

Mientras la expectativa aumenta, Ornella continúa con su agenda de contenido, mostrando seguridad, carisma y la energía que la caracteriza en redes sociales, a través de sus secciones.

Y aunque el vínculo con Humberto aún no sea oficial, sus seguidores parecen dispuestos a acompañarla paso a paso en lo que podría ser una nueva etapa sentimental tras su ruptura con Miguel Bueno, y algunos escándalos que han surgido alrededor de sus relaciones de pareja.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García, Yina Calderón Influencers

Revelan los primeros nominados de 'La mansión de Luinny', ¿Karina y Yina en riesgo de eliminación?

Por el momento, seis participantes se encuentran nominados en 'La mansión de Luinny'. Fan de Karina García y Yina Calderón se preocupan.

Miss Universo Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia apoya a Miss México tras enfrentamiento en Tailandia, ¿qué pasó?

Miss México, Fátima Bosch, tuvo tenso cruce en Miss Universo y desde Colombia hubo pronunciamiento sobre la situación.

Esposo e hijos de Anahi de RBD Anahí

Anahí presumió su lujosa decoración de navidad en casa

Anahí encendió el espíritu navideño desde noviembre y dejó ver su espectacular decoración, entre luces cálidas, tonos rojos y mucha emoción festiva.

Lo más superlike

TGO, hermano de Juan Fernando Quintero lanza canción junto a Altafulla. Talento nacional

Hermano de Juan Fernando Quintero lanza canción junto a Altafulla y causa revuelo en redes sociales

TGO, el hermano de Juan Fernando Quintero sorprendió con un lanzamiento junto al ganador de La casa de los famosos, Altafulla.

Claudia Bahamón explicó la ausencia de Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón da mala noticia sobre la ausencia de Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue

Escándalo previo al cierre de “Stranger Things”: Millie Bobby Brown acusa a David Harbour Viral

Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour en el rodaje de ‘Stranger Things’: Esto se sabe

Evaluna Montaner afección de salud Evaluna Montaner

¿Qué son aftas bucales, afección que sufre Evaluna Montaner?