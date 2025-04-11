Selena Gómez reveló lo que sintió el día siguiente de su boda: "Pensé que me iba a morir"

A pocas semanas de su boda, Selena Gómez reveló que, justo después de decir “sí, acepto”, la felicidad vino acompañada de un pensamiento aterrador.

¿Qué fue lo que dijo Selena Gómez que dejó a todos sorprendidos?

Selena habló de lo difícil que puede ser para ella disfrutar plenamente los momentos felices, pues cuando algo bueno llega a su vida, su mente empieza a prepararse automáticamente para un desastre.

Y ahí fue cuando soltó la frase que dejó a todos congelados, después de su boda, en lugar de sentir solo emoción, tuvo la sensación de que podría morir al día siguiente.

No se trató de una exageración, sino de un miedo genuino que, según explicó, ha sentido varias veces a lo largo de su vida por temas de ansiedad, para ella, celebrar algo grande va acompañado de la inquietante idea de que algo malo podría estar esperándola.

¿Por qué Selena se siente así incluso en sus momentos más felices?

Selena siempre ha sido muy transparente cuando se trata de hablar de lo que pasa detrás de su sonrisa y confesó que su mente tiende a anticipar escenarios negativos, especialmente cuando está viviendo algo bonito.

Este pensamiento no surgió por su boda en sí ni por dudas sobre su relación, sino que su lucha interna, esa que la acompaña desde hace años, la hace enfrentarse a emociones intensas incluso en días especiales para ella.

La artista dejó claro que está trabajando constantemente en aprender a disfrutar el presente, a abrazar los momentos de alegría sin pensar en lo que podría salir mal.

¿Cómo está viviendo Selena Gómez su etapa como esposa y qué viene para ella?

Selena sigue disfrutando la vida de recién casada, su boda fue privada y rodeada de personas muy cercanas, y también ha compartido que tiene rituales personales para levantar el ánimo en los días en los que la mente quiere jugar en su contra.

Selena Gómez confesó el miedo oscuro que sintió justo después de casarse.

Entre ellos, rodearse de personas que ama, tomarse momentos para sí misma y, sobre todo, permitirse sentir las emociones que tenga en el momento sin sentir culpabilidad.