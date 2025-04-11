La Jesuu lanza posible indirecta hacia Yina Calderón: "Continuará decepcionándolos"

La tensión entre La Jesuu y Yina Calderón todavía no ha llegado a su capítulo final, y aunque han pasado varios meses desde que ambas compartieron en La casa de los famosos Colombia 2025, las pullas, los comentarios y los gestos siguen yendo de un lado hacia el otro como si el reality no hubiera terminado.

¿Qué publicó La Jesuu en sus redes y por qué causó revuelo?

En esta ocasión, La Jesuu compartió una frase en sus historias de Instagram que muchos interpretaron como un mensaje directo para Yina, pues sus seguidores no tardaron mucho tiempo en comenzar a conectar los puntos y descifrar hacia quién iba esta indirecta.

Aunque nunca mencionó nombres, para muchos era claro que tenía un destinatario fijo, pues su relación con Yina sigue recibiendo fracturas a medida que pasan las semanas.

La respuesta fue tomada como una respuesta elegante pero firme frente a las críticas y comentarios de personas que, según sus fans, estarían esperando verla fracasar.

¿Cómo es la relación actual entre Yina Calderón y La Jesuu?

Yina Calderón se encuentra en un nuevo reality, en donde ha tenido espacio para hablar de sus experiencias pasadas, incluyendo su estadía en La casa de los famosos Colombia 2025.

La Jesuu vuelve a encender rumores con un mensaje que muchos creen va directo a Yina. (Foto: Canal RCN)

Donde mencionó nuevamente a La Jesuu, y llamando la atención con su disfraz de Halloween, donde apareció vestida como un mico y generó controversia por acciones y comentarios relacionados que fueron considerados por sus seguidores como una burla directa hacia La Jesuu, en especial por su tono de piel.

¿Cuál ha sido la respuesta de Yina Calderón ante la indirecta de La Jesuu?

No hay una respuesta concreta por parte de Yina Calderón, aunque la postura de La Jesuu en redes sociales también evocó momentos en los que ambas han estado compartiendo los mismos espacios, como en Stream Fighters 4, donde Yina fue recordada por abandonar el encuentro con Andrea Valdiri casi de inmediato.

Yina Calderón y La Jesuu continúan siendo tema de conversación tras sus tensiones en La Casa de los Famosos. (Foto: Canal RCN)

Un evento en el que La Jessu, se mostró feliz celebrando el triunfo de Andrea Valdiri, lo que muchos vieron como otro capítulo más en esta rivalidad pública.