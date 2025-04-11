Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón genera revuelo al revivir 'Crudas verdades' en La mansión de Luinny: esto dijo

Yina Calderón revivió su recordada sección de La casa de los famosos en La mansión de Luinny y arremetió contra Karina García.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón volvió a hacer sección de La casa de los famosos
Yina Calderón hizo sección de La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

Yina Calderón no ha parado de ser tema de conversación desde su ingreso a La mansión de Luinny y en las últimas horas lo ha sido por revivir una sección de La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo le fue a Yina Calderón haciendo 'Crudas verdades'?

Yina Calderón ha generado controversia en este reality de República Dominicana desde su ingreso al reality en donde tuvo un fuerte cruce con Chelsy Bautista.

La influenciadora huilense ha tenido varios choques con sus compañeros del reality hasta el punto que la producción ha tenido que intervenir.

Aunque este reality va para su primera semana al aire en plataformas digitales, Yina Calderón decidió revivir una de sus secciones más comentadas para poder analizar y evaluar lo que está pasando allí.

La sección que decidió revivir Yina Calderón es la de 'Crudas verdades', sección que hacía en reality del Canal RCN junto a La Toxi Costeña.

Yina Calderón repitió sección de La casa de los famosos
Yina Calderón genera controversia con 'Crudas verdades' en reality. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón de sus compañeros en La mansión de Luinny?

Yina Calderón decidió unirse con el numerólogo Cristian Casablanca para hacer esta sección en la que exponen situaciones que pasan en la casa estudio. Precisamente, la huilense tuvo enseñarle al dominicano la icónica frase de apertura a esta sección.

¿Qué prefieres? ¿Una verdad que te haga llorar o una mentira que te haga reír? Crudas verdades

La influenciadora colombiana empezó su sección lanzando fuertes comentarios de situaciones de sus compañeras, una de ellas Chelsy Bautista quien estaba empezado un romance con otro compañero.

Entonces no hay amor, eso es puro lavado de cerebro.

Asimismo, el nombre de Karina García salió a flote en esta sección, en donde criticaron la amistad de ella con Ana Carolina.

Ana Carolina la está pasando como lambona porque ella venía desde de el hotel para irse contra Karina y después que vio la puntuación de ella se le empezó a acercar por conveniencia para llegar a la final.

¿Qué ha pasado entre Yina Calderón y Karina García en La mansión de Luinny?

Yina Calderón y Karina García hicieron una especie de tregua al inicio del reality de República Dominicana, sin embargo, pasados unos días sus diferencias salieron a la luz.

Precisamente, ambas ya han tenido varios y fuertes encontronazos en la competencia en donde se han sacado a la luz varios 'trapitos al sol'.

