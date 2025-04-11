La reconocida actriz Jennifer Aniston volvió a ser tendencia tras compartir una publicación que confirmó su nueva relación. Con una foto en Instagram, la protagonista de Friends presentó oficialmente a su novio, Jim Curtis, generando todo tipo de reacciones por parte de celebridades y fanáticos.

¿Cómo confirmó Jennifer Aniston su relación con Jim Curtis?

Jennifer Aniston, de 56 años, celebró el cumpleaños de Jim Curtis publicando una imagen en la que ambos aparecen abrazados. Acompañó la foto con un mensaje que los seguidores destacaron como breve pero emotivo:

“Feliz cumpleaños, mi amor. Te valoro”.



La publicación fue suficiente para que miles de seguidores y colegas de la actriz llenaran los comentarios con mensajes de cariño.

Desde hace meses existían rumores sobre su relación, especialmente después de que Curtis la acompañara al estreno de la última temporada de The Morning Show en septiembre.

En aquel evento, los medios especularon sobre una posible “presentación oficial”, aunque ninguno de los dos había hecho declaraciones públicas hasta ahora.

¿Cómo surgieron los rumores entre Jennifer Aniston y Jim Curtis?

Los rumores sobre Jennifer Aniston y su actual pareja, Jim Curtis, comenzaron durante el verano de 2025, cuando fueron vistos juntos en varias ocasiones. El primer indicio fue un viaje a Mallorca, España, donde fueron fotografiados compartiendo unas vacaciones.

Los rumores sobre Jennifer Aniston y Jim Curtis comenzaron durante el verano de 2025 / (Foto de AFP)

Poco después, volvieron a aparecer en público en una cena en Nueva York y en el estreno de la nueva temporada de The Morning Show, lo que despertó aún más curiosidad entre los seguidores de la actriz.

Medios internacionales citaron a fuentes anónimas que afirmaban que la pareja se había conocido a través de un amigo en común y que compartían una conexión basada en la salud emocional. Finalmente, en noviembre de 2025, Aniston confirmó los rumores a través de su mensaje en Instagram.

¿Quién es Jim Curtis, el nuevo novio de Jennifer Aniston?

Jim Curtis, de 50 años, es un reconocido especialista en bienestar mental y coach motivacional. A través de sus redes sociales, comparte herramientas de crecimiento personal basadas en afirmaciones. En su sitio web se describe como autor, conferencista y educador, con la misión de “cambiar la salud y el bienestar del mundo”.

Jim Curtis, la nueva pareja de Jennifer Aniston / (Foto de AFP)

Curtis cuenta con más de 700.000 seguidores en Instagram y ha ganado reconocimiento por sus charlas sobre cómo transformar la mentalidad y la autoconfianza. Su enfoque en el bienestar coincide con los intereses personales de Aniston, quien en diversas ocasiones ha hablado de la importancia de la salud integral.

Su relación ha generado conversación debido a la diferencia de años. Aunque la actriz tiene 56 años y él 50, muchos internautas han destacado que su vínculo se basa en intereses compartidos más que en la edad, resaltando la conexión que ambos mantienen a sus gustos e intereses.