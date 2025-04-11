Juliana Calderón reaccionó a polémica de La Toxi Costeña y su exmánager Oswaldo Arcia

Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas por toda la polémica que enfrenta con su exmánager.

¿Qué dijo Juliana Calderón de la polémica de La Toxi Costeña y exmánager?

La polémica de La Toxi Costeña y su exmánager Oswaldo Arcia ha generado opiniones divididas en redes sociales y más por los audios y revelaciones que él sacado a la luz.

Una de esas revelaciones involucró a Yina Calderón y a sus hermanas, ya que Oswaldo aseguró que La Toxi Costeña estaba con ellas por conveniencia y que en realidad no las soportaba.

"No se las aguanta, Yina le presta plata para mantener la vida que ella quiere mostrar en redes, pero no las soporta, ni a Yina ni a las hermanas y tan bien que ellas se han portado con ella".

Precisamente, Juliana Calderón reaccionó en las últimas horas a las declaraciones del exmánager de la cantante.

Exmánager de La Toxi Costeña la acusó de hablar mal de Yina Calderón y sus hermanas. (Fotos Canal RCN)

¿Juliana Calderón se fue contra La Toxi Costeña tras declaraciones de su exmánager?

Juliana Calderón aseguró en sus declaraciones que el tema del mánager de La Toxi Costeña siempre fue algo que le advirtieron a la cantante.

Nosotros con el tema de La Toxi siempre le dijimos a ella que el exmánager nunca fue sincero y leal con ella.

Juliana aseguró que Oswaldo intentó alejar a La Toxi Costeña de Yina sin conocerla y viendo todo lo que ella le ayudaba.

Desde un inicio le tiró a Yina sin saber el porqué, sabiendo que Yina siempre fue bien con ella.

Juliana Calderón reaccionó a declaraciones de La Toxi Costeña. (Foto del Canal RCN)

¿Qué dijo Juliana Calderón de las supuestas declaraciones de La Toxi Costeña en su contra?

Juliana Calderón aseguró que frente a las supuestas declaraciones de La Toxi Costeña en su contra, ella no diría nada, ya que sentía que desde su parte solo había sido bien con ella.

Para mí, yo siempre he tenido un buen concepto de ella, no sé si habló o no de nosotras, no estamos pendientes del tema porque nosotras hemos sido siempre muy bien con ella.

Asimismo, la hermana de Yina Calderón aseguró que no se metería más en la polémica de la cantante y su mánager.