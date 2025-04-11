Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Toxi Costeña tomó radical decisión tras audios filtrados de sus hijos por su exmánager

La Toxi Costeña anunció medidas legales en contra de su exmánager Oswaldo Arcia tras duro rifirrafe en redes: "Uso irresponsable".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
La Toxi Costeña tomó acciones legales contra su exmánager
La Toxi Costeña y su equipo legal se pronunciaron. (Fotos Canal RCN)

Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña anunció en las últimas horas acciones legales en contra de su exmánager Oswaldo Arcia.

¿Qué decisión tomó La Toxi Costeña en contra de su exmánager?

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia rechazaron todas las afirmaciones en contra de la artista y de sus familiares.

El equipo legal de la artista aseguró que estos comentarios y afirmaciones solo buscaban afectar presuntamente la honra, el buen nombre y la tranquilidad familiar de nuestra representada.

Qué en las últimas horas se ha evidenciado un uso irresponsable y abusivo de plataformas digitales para propagar afirmaciones injuriosas, contenidos denigrantes y ataques personales.

El equipo legal de La Toxi Costeña asegura que dichas afirmaciones carecen de sustento fáctico y jurídico, lo cual configuran hechos susceptibles de reproche penal conforme al Código Penal Colombiano.

Asimismo, citaron a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la viol*ncia contra la mujer que impone al Estado colombiano, incluso aquellas expresadas en el entorno digital o mediático.

Exmánager de La Toxi Costeña publicó audios de sus hijos
La Toxi Costeña tomó acciones en contra de su exmánager. (Fotos Canal RCN)

¿Qué dijeron La Toxi Costeña y su equipo legal sobre los audios filtrados por Oswaldo Arcia?

En el comunicado La Toxi Costeña y su equipo legal dejan claro que otro agravante en este caso era que involucraran a los hijos de Cindy Ávila, quienes son menores de edad y los protege el artículo 44 de la Constitución Política, la Ley 1098 de 2006 y la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional.

Señalan que les parece grave en medio de estos ataques se hayan involucrado indebidamente a menores de edad, exponiendo su identidad y vulnerando su derecho fundamental a la intimidad, la honra y el libre desarrollo de la personalidad.

Ninguna controversia personal o contractual puede justificar la utilización de la imagen o información de niños, niñas o adolescentes, lo cual constituye una vi*lación directa a su protección reforzada y a su interés superior.

Tras esto, al final del comunicado, el equipo de La Toxi Costeña dejó claro que iniciaron las rutas judiciales y administrativa pertinentes en pro de los derechos de su representada y su núcleo familiar.

