Estos serían los exorbitantes ingresos de Shakira en su gira mundial: ¡rompió récord!

La gira de Shakira se ha consolidado como un fenómeno mundial, generando ingresos millonarios que acaban de ser revelados.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Shakira
La gira de Shakira ya supera cifras millonarias en ventas | Foto AFP/ Kevin Winter

Shakira vuelve a sorprender a todo su público. Esta vez, se reveló la millonaria suma de cuánto ha ganado por su gira 'Las mujeres no lloran World Tour'.

¿Cuáles son los ingresos que ha dejado la gira de Shakira?

Desde el inicio de su gira, a comienzos de 2025, la barranquillera ha conquistado al público con un éxito arrollador. En lo que va del año ha ofrecido más de 50 conciertos en diferentes ciudades del continente americano, todos con lleno total.

La demanda ha sido tan alta que se ha visto obligada a abrir nuevas fechas para complacer a sus fanáticos.

Según medios mexicanos, la cantante podría superar los 300 millones de dólares en ingresos al finalizar su recorrido por Sudamérica, consolidándose como una de las artistas más rentables y exitosas de la industria musical en la actualidad.

¿Cuántas entradas ha vendido Shakira en su gira?

Se estima que se han vendido más de 1,6 millones de entradas, con un valor promedio de 132 dólares cada una.

Gracias a ello, miles de fanáticos han tenido la oportunidad de vivir la experiencia de ver a la artista latina en vivo y disfrutar de su espectacular show.

Shakira
Estos serían los ingresos de la gira de Shakira | Foto AFP/Jaime Saldarriaga

¿Shakira vendió la mansión que tenía junto con Gerard Piqué?

Tras la ruptura de la pareja en 2022, la pareja confirmó la venta de su mansión ubicada en Esplugues de Llobregat, que fue vendida cerca de 3 millones de dólares.

Por un lado, Shakira pretendía obtener por las tres residencias un total de 12 millones de dólares, mientras que Piqué se habría conformado por recibir entre 6 y 10 millones de dólares.

Por el momento, los detalles de la venta de la mansión son desconocidos pues todo ese proceso se llevó a cabo de manera privada.

