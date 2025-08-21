Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Excoreógrafa de Shakira reveló las verdaderas razones por las que no quiso seguir con la cantante

Chiqui Martí reveló por qué tomó la decisión de no seguir trabajando con Shakira durante la preparación del videoclip 'Rabiosa'.

Excoreógrafa de Shakira reveló por qué no quiso seguir trabajando con la cantante
Excoreógrafa de Shakira no quiso seguir trabajando con la cantante / (Foto de AFP)

La bailarina española Chiqui Martí habló tras más de una década de silencio y relató la experiencia que vivió en su academia de Barcelona cuando Shakira la buscó para preparar la coreografía del videoclip ‘Rabiosa’ en 2011.

¿Por qué Chiqui Martí rechazó seguir con Shakira en Rabiosa?

Durante una entrevista en el programa español YAS Verano, Martí aseguró que la relación laboral con Shakira se desgastó desde el primer día. Según la coreógrafa, la cantante cuestionaba constantemente sus indicaciones, lo que generó fricción.

“Ella quiso prepararse para el vídeo de Rabiosa y rabiosa me puso a mí el primer día… Dije: el primero y el último”, expresó.

Martí, reconocida en el ámbito del strip art, insistió en que su papel era enseñar, no someterse a pruebas de habilidad. La bailarina relató que, tras este encuentro, delegó el resto de las sesiones a una asistente.

¿Qué otros problemas surgieron entre Chiqui Martí y Shakira?

Martí también recordó un incidente con la prensa y la logística alrededor de Shakira. Durante una salida de la escuela, el hermano de la cantante, Tonino, habría dañado los escalones de la entrada con su vehículo al intentar ocultarla de los fotógrafos. La bailarina aseguró que los costos fueron cubiertos por la artista.

Chiqui Marti se negó a seguir trabajando con Shakira
Chiqui Marti reveló las razones por las que no quiso seguir trabajando con Shakira / (Foto de AFP)

Otro punto de desacuerdo fue la vestimenta. Martí afirmó que Shakira insistía en bailar con medias, lo cual dificultaba la técnica de barra. La coreógrafa intentó convencerla de lo contrario, destacando que esa prenda era incompatible con el entrenamiento.

¿Por qué Chiqui Martí guardó silencio ante lo sucedido con Shakira?

La bailarina explicó que había preferido guardar silencio debido a la presión mediática de aquellos años. Sin embargo, decidió contar su experiencia para aclarar lo que ocurrió durante esa breve colaboración.

También se encargó de destacar que no cree que la prensa estuviera allí por casualidad, y que, en determinado punto, parecía que la exposición mediática fue impulsada desde el entorno de la cantante colombiana.

Luego de haber escuchado este relato, los cibernautas destacan que la historia de Chiqui Martí dejó ver cómo un proyecto artístico, que pudo haber sido histórico, terminó convirtiéndose en un episodio marcado por tensiones, desacuerdos y recuerdos poco gratos.

